Sábado de calorão movimenta praias de Vitória; veja fotos

O sábado (10) de sol firme e calor na Grande Vitória foi um convite irrecusável para moradores e turistas ocuparem a orla. Lugares bem conhecidos como a Praia da Guarderia e a Praia do Iate, na Praia do Canto, na Capital, ficaram movimentados por quem buscou se refrescar e curtir a brisa do mar.





A temperatura máxima prevista pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) para este sábado foi de 33 ºC, sem expectativa de chuva.





O tempo firme deve continuar até segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, garantindo mais dois dias de praia. Veja os registros: