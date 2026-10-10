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Verão antecipado

Sábado de calorão movimenta praias de Vitória; veja fotos

O sábado ensolarado reuniu moradores e turistas nas praias de Vitória. Confira as fotos da movimentação na orla

Publicado em 10 de Outubro de 2026 às 15:51

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

10 out 2026 às 15:51
Sábado de sol na Praia da Guarderia - Vitória
Sábado de sol na Praia da Guarderia Carlos Alberto Silva

O sábado (10) de sol firme e calor na Grande Vitória foi um convite irrecusável para moradores e turistas ocuparem a orla. Lugares bem conhecidos como a Praia da Guarderia e a Praia do Iate, na Praia do Canto, na Capital, ficaram movimentados por quem buscou se refrescar e curtir a brisa do mar.


A temperatura máxima prevista pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) para este sábado foi de 33 ºC, sem expectativa de chuva. 


O tempo firme deve continuar até segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, garantindo mais dois dias de praia. Veja os registros:

Praia da Guarderia
Praia do Iate

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