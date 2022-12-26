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Ruas e casas ficam alagadas após chuva forte atingir Guaçuí

Segundo a Defesa Civil, pelo menos 10 casas foram invadidas com a água da chuva, no entanto, ninguém ficou desalojado

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 18:51

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

26 dez 2022 às 18:51
A chuva forte que atingiu o município de Guaçuí, no Sul do Estado, deixou ruas e pelo menos 10 casas alagadas na tarde desta segunda-feira (26). Segundo a Defesa Civil, os lugares em que houve registro de alagamentos foram nos bairros Santa Cecília e Centro.
O coordenador municipal da Defesa Civil José Carlos Aguiar Neto, informou que uma chuva rápida e intensa ocorreu por volta das 15h40. Um deslizamento de talude foi registrado no bairro Santa Cecília; porém, não bloqueou via.
Ainda de acordo com o coordenador o ribeirão Santa Catarina subiu com muita velocidade e a água acabou entrando em algumas residências. “Não houve desalojados, famílias não saíram de casa”, comunicou Neto.
O coordenador disse, ainda, que, nesta terça (27), a equipe da Secretaria de Obras vai realizar uma limpeza em algumas ruas dos bairros Santa Cecília e Centro. A chuva continua no município, mas em menor quantidade. "Um chuvisco", disse José Carlos Aguiar Neto.

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