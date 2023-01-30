Rodoviários fazem paralisação e deixam Linhares sem ônibus por 3h

Rodoviários fizeram assembleia com a participação de representantes da Joana D'Arc antes de decidirem voltar a trabalhar em Linhares Crédito: Nádia Prado

Esta segunda-feira (30) começou com os pontos cheios de pessoas esperando por ônibus em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Por causa de uma paralisação, grande parte dos coletivos da cidade ficaram sem rodar por cerca de cinco horas. Com os salários atrasados, os rodoviários que atuam no município decidiram parar os trabalhos. Depois de receberem um pagamento, por volta das 9h30, os ônibus voltaram a circular normalmente.

Inicialmente, havia um acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário do Norte do Espírito Santo (Sindnorte-ES) e a empresa Joana D’Arc de que 30% da frota de rodariam. No entanto, de acordo com o sindicato, depois que um coletivo foi apedrejado, por volta das 6h30, os motoristas foram orientados a recolher todos os veículos.

De acordo com o secretário-geral do Sindnorte-ES, Eurídio de Paula Poubel, o pedido para retirar os ônibus das ruas aconteceu por medo de que os trabalhadores sofressem outras represálias. “Um coletivo foi apedrejado e não houve maiores consequências, só um arranhão na lataria, mas o motorista ficou assustado”, disse.

Em assembleia, que aconteceu às 8h, representantes da empresa Joana D’Arc prometeram que uma parte do pagamento atrasado seria feita até as 10h. Os trabalhadores aguardaram até que o valor caísse na conta para voltar ao trabalho. “A empresa prometeu pagar o restante até a sexta-feira (3). Estamos com um mês de atraso, mas os atrasos vêm se repetindo há oito meses”, afirmou Eurídio.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros (Setpes) informou que o município de Linhares recebeu da União o recurso destinado ao pagamento da gratuidade dos idosos no transporte público, mas ainda não havia feito o repasse para a empresa que presta o serviço, o que ocasionou o atraso.

“Desde o final de 2022, Linhares já está com este recurso em caixa, porém ainda não o repassou para as empresas. A injustificada demora conduz o transporte local a um anunciado colapso em razão da deficitária operação. Para além do repasse, mostra-se urgente a necessidade de reequilíbrio nos contratos”, defendeu.

Arquivos & Anexos Setpes | Nota na íntegra Confira a nota na íntegra, enviada pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros (Setpes) Tamanho do arquivo: 556kb Baixar

Procurada, a Prefeitura de Linhares informou que a situação deficitária alegada pelo sindicato não se fundamenta apenas em relação ao repasse de recursos emergenciais públicos. "A referida nota foi emitida no sábado (28), e o pagamento citado foi feito na última sexta-feira (27)."