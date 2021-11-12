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Paralisação na Sanremo

Rodoviários aceitam acordo e ônibus da Sanremo voltam a circular em Vila Velha

A decisão pelo retorno foi tomada durante negociação entre a empresa e os trabalhadores, que haviam parado na manhã desta quinta (11) por conta de atrasos e alterações nos salários
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

12 nov 2021 às 12:45

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 12:45

Ônibus da Sanremo, de Vila Velha
Rodoviários da Sanremo aceitaram acordo sobre pagamento de salários Crédito: Fernando Madeira
Os ônibus da Viação Sanremo voltaram a circular em Vila Velha por volta das 18h30 desta quinta-feira (11), após paralisação realizada desde as primeiras horas da manhã. A decisão pelo retorno foi tomada durante negociação entre a empresa e os trabalhadores, que haviam optado pela paralisação por conta de atrasos e alterações nos salários.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta na manhã desta sexta-feira (12), a assessora jurídica da Sanremo, Bianca Lorenzutti Viana, explicou que a empresa estava com o salário que venceu no dia 10 de novembro em atraso, o que provocou a paralisação. Segundo Lorenzutti, 30% do salário foi pago na tarde de quinta-feira e o restante até a próxima sexta-feira (19). Diante da proposta apresentada pela Sanremo, os trabalhadores fizeram uma reunião no fim da tarde e decidiram aceitar o acordo.
Por nota, a empresa informou que  é única da Grande Vitória que ainda tem cobrador, o que impacta no alto valor da folha de pagamento. "Não temos nenhum subsídio, nem auxílio de diesel, enquanto que o sistema Transcol recebe subsídio por passageiro transportado, pelas gratuidades e também recebe o diesel do governo do Estado. Assim, desde abril, quando ocorreu o lockdown, a empresa ficou 21 dias sem operação e sem receita, vem enfrentando dificuldades financeiras", diz o texto.
Segundo motoristas e cobradores, não houve envolvimento do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) para a decisão de retomada do serviço. De acordo com a categoria, os atrasos no pagamento têm sido frequentes, por isso o movimento de paralisação tem se repetido.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Por nota, a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito informou que os ônibus voltaram a circular na noite de quinta-feira e o sistema está operando normalmente nesta sexta-feira.

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