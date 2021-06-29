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Local em risco alto

Rocha com risco de rolar sobre casas preocupa moradores em Vargem Alta

Após tempestade de granizo em março, uma pedra se desprendeu de outra e ameaça rolar na comunidade de Departamento. Defesa Civil Estadual orientou alguns moradores a deixarem suas casas por precaução

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 16:25

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 jun 2021 às 16:25
Pedra ameaça rolar e atingir casas em Vargem Alta
Pedra ameaça rolar e atingir casas em Vargem Alta Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Há três meses, pelo menos 30 famílias da localidade de Departamento, no interior de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, dormem com medo. Após a comunidade ser castigada por uma forte chuva de granizo, uma rocha grande se despendeu de uma montanha e tem risco de cair sobre imóveis na região.
A intensa chuva de granizo ocorreu no dia 31 de março e atingiu outros municípios capixabas. Em Vargem Alta, a tempestade destruiu lavouras de café e destelhou algumas casas – muitas ficaram com buracos no telhado. Nessa mesma data, após a queda do granizo, uma rocha se desprendeu na localidade do município, arrancando pés de eucalipto que estavam no caminho.
Rocha com risco de rolar sobre casas preocupa moradores em Vargem Alta
Apesar dos prejuízos, o que tira o sono do resinador Ivan Pedruzzi é a possibilidade da pedra rolar do local onde está e atingir residências na região. “Não podemos descansar. Ela pode destruir não apenas a casa da minha família, mas as de vizinhos também”, afirma.
Após o ocorrido, no dia 20 de abril, uma equipe da Defesa Civil Estadual esteve no local e emitiu um laudo de vistoria. A equipe afirmou que independente da ocorrência de chuva, existe o risco de as pedras rolarem sobre as casas.
Pedra ameaça rolar e atingir casas em Vargem Alta
Pedra ameaça rolar e atingir casas em Vargem Alta Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
O local foi classificado como de risco muito alto e a Defesa Civil Estadual determinou que alguma intervenção fosse feita para resolver o problema. No entanto, moradores afirmam que até o momento nenhuma providência foi tomada. Algumas famílias foram orientadas a deixar o local, mas afirmam que não têm outro lugar para ficar.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Procurada pela reportagem da TV Gazeta Sul, a Prefeitura de Vargem Alta informou, por meio de nota, que a obra será realizada, em parceria com o governo do Estado,  pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) e explicou que o processo tramita no setor de engenharia do órgão para execução. Porém, a administração municipal não informou os prazos para que esses trabalhos sejam realizados.
Com informações do repórter Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul

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