Dois motociclistas morrem em acidente na ES 162 em Presidente Kennedy

Dois motociclistas morreram na noite desta segunda-feira (28) na ES 162, em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo. As duas vítimas se envolveram em um acidente, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito no local.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe não teve informações sobre a dinâmica do acidente. Os militares foram acionados até o local por causa do fato e, quando chegaram, já constaram o óbito dos dois condutores das motocicletas, ambos de 41 anos.
A perícia da Polícia Civil foi acionada. O acidente aconteceu no sentido Marobá, no interior do município.