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Sul do ES

Dois motociclistas morrem em acidente na ES 162 em Presidente Kennedy

A dinâmica do acidente, que  aconteceu na noite desta segunda-feira (28), não foi informada pela polícia. Os dois homens, ambos de 41 anos, faleceram no local
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

29 jun 2021 às 12:31

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 12:31

O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (29), na ES-162. Os dois morreram no local
Dois motociclistas morrem em acidente em Presidente Kennedy Crédito: Internauta
Dois motociclistas morreram na noite desta segunda-feira (28) na ES 162, em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo. As duas vítimas se envolveram em um acidente, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito no local.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe não teve informações sobre a dinâmica do acidente. Os militares foram acionados até o local por causa do fato e, quando chegaram, já constaram o óbito dos dois condutores das motocicletas, ambos de 41 anos.
A perícia da Polícia Civil foi acionada. O acidente aconteceu no sentido Marobá, no interior do município.

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