Robô do Ifes de Colatina vence Olimpíada Brasileira e vai disputar Mundial

Equipe completa da robótica do Ifes de Colatina Crédito: Arquivo pessoal

Para chegar até a fase nacional, o time venceu a etapa estadual em junho deste ano . Em 2022, os alunos também apresentaram o projeto na competição e avançaram até a final, mas terminaram na 12ª posição. A conquista inédita, ocorrida na quinta-feira (12), depois de nove anos de disputa, traz muita alegria para a turma, como destacou o professor Igor Carlos Pulini.

O desafio consistia em programar um robô, que atua de forma autônoma, para atuar em um cenário de resgate de pessoas dentro de uma cidade com obstáculos. “A gente tem que construir um robô, que está em um ambiente que simula uma cidade e tem que seguir uma área. Ele tem que ultrapassar os obstáculos e tem que analisar o cenário para efetuar resgate e todas as operações de vítimas, com vida ou não. Tudo de forma autônoma”, explica o professor.

Robô autônomo do Ifes de Colatina Crédito: Hériklis Douglas

"Conseguimos o primeiro lugar, com mais de 3 mil competidores. Foi um feito. É uma competição muito concorrida e foi muito disputada. Uma loucura! Teste para cardíacos! Os meninos trabalharam muito" Igor Carlos Pulini - Professor de robótica do Ifes

Com o resultado, o time de Colatina será o representante do Brasil no evento mundial, que vai acontecer na Holanda, em 2024. “O fato de ter conquistado o Brasileiro nos dá a oportunidade de disputar o Mundial da Holanda. Vamos correr atrás de patrocínios”, comentou.

Troféus conquistados em Salvador Crédito: Arquivo pessoal

Título internacional

Além do título da OBR, a robótica do Ifes de Colatina também venceu a competição Latino-Americana de Robótica (LARC), em Salvador, na categoria SEK, sigla que traduzida para o português significa “Kits Educacionais Padrão”. Essa foi a terceira vez que a equipe ganhou a medalha de ouro.

“A categoria que vencemos é uma em que vêm faculdades de todo o país e também gente de fora, como do México. É a terceira vez que ganhamos, dos nove anos que participamos. Nesse, a gente compete com outro adversário, numa arena dupla. Tem um ambiente de uma cidade que você tem que levar passageiros para determinados locais mapeados na arena. Quem pegar mais passageiros e levar ao local correto vence. É como se fosse um carro de aplicativo”, disse Pulini.

Equipes vencedoras de Colatina:

OBR: alunos Joel Hanerth e Gabriel Macedo Liberato; orientador Julio Vendramini