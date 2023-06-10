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Richarlison aparece em Guarapari e faz sucesso com a garotada

Jogador capixaba apareceu na parte externa de uma casa de alto padrão na tarde deste sábado (10), após curtir a Praia d'Ulé
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2023 às 18:46

Publicado em 10 de Junho de 2023 às 18:46

O jogador capixaba Richarlison fez sucesso entre crianças e adolescentes que estavam na região da Praia d'Ulé, em Guarapari, neste sábado (10). Imagens gravadas por um morador (confira acima) mostram a emoção da garotada quando ele apareceu no quintal de uma casa para tirar fotos e cumprimentar os fãs.
Segundo Ingridy Kellen Silva, moradora da região, o 'Pombo' fez sucesso desde cedo. Pela manhã, ele foi à praia e tirou muitas fotos com quem estava por lá. Mais tarde, foi para uma casa de alto padrão em frente ao mar, local que aparece no vídeo.
Nas imagens é possível ver crianças e adolescentes se reunindo em uma grade para conseguir fazer um registro do jogador capixaba.
Na quinta-feira (8), Richarlison esteve em sua cidade natal, Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, onde recebeu uma homenagem. Na Praça Pedro Ivo, conhecida como Vila Olímpica, foi inaugurado um painel mostrando o gol de voleio do atacante na partida contra a Sérvia, na estreia da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

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