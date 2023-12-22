Alemão do Forró vai se apresentar a partir das 23 horas Crédito: Reprodução/ Instagram @alemaodoforrooficial

O cantor Alemão do Forró vai agitar a virada do ano na Praia de Camburi, em Vitória. A festa de réveillon contará com queima de fogos de 15 a 20 minutos, conforme anunciou o prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), durante entrevista à Rádio CBN Vitória nesta sexta-feira (22).

Em 2022, o local contou com a presença de mais de 150 mil pessoas e a previsão é de que esse número se repita em 2023. Os presentes poderão curtir a noite em segurança com o reforço da Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Marinha, entre outros agentes.

Your browser does not support the audio element. Réveillon em Vitória - Alemão do Forró agita festa da virada em Camburi

“Alemão do Forró é um fenômeno e vai estar conosco na festa da virada. Ele começa a se apresentar às 23 horas, faz a contagem regressiva e volta a cantar já em 2024”, complementa o prefeito. O cantor se apresenta com hits como hits como "Sai dessa Coração", "Fica Amor" e "Cachaça".

Antes disso, às 21 horas, o axé e o sertanejo sobem ao palco com Flavinha Mendonça. Além da Praia de Camburi, a prefeitura programou apresentações de artistas de renome nacional em outros pontos da cidade.

Na Grande São Pedro, está confirmado o show do piauiense Frank Aguiar. Por lá se apresentam ainda os artistas locais Michele Freire, Chopp Samba, Apóstolo Adair José e Grupo de Louvor Paróquia São Pedro Apóstolo. A programação começa às 19 horas.

Em Santo Antônio, a animação fica por conta das apresentações de Samba Crioulo e Luiz Lemos, a partir das 21 horas.

Festa antecipada

A festa de boas vindas ao novo ano começam na sexta-feira (29), com shows de Durval Lelys, Amaro Lima, Marcelo Ribeiro & convidados. As apresentações começam às 20 horas.

No sábado (3), Carlinhos Rocha se apresenta, às 20 horas, seguido por Amado Batista.

Confira a programação

SEXTA-FEIRA - 29/12

Camburi

20h - Coletivo Capixaba (Amaro Lima, Marcelo Ribeiro & convidados).

22h - Durval Lelys

SÁBADO - 30/12



Camburi



20h - Carlinhos Rocha (Sertanejo / Ex- Chapahals)

22h - Amado Batista

DOMINGO - 31/12 - RÉVEILLON

SANTO ANTÔNIO

21h - Samba Crioulo

23h - Luiz Lemos.

SÃO PEDRO

19h - Santa Missa de Ano Novo.

19h30 - Apóstolo Adair José

20h - Michele Freire

22h - Frank Aguiar

00h15 - Chopp Samba