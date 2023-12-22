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Contagem regressiva

Réveillon em Vitória: Alemão do Forró agita festa da virada em Camburi

Flavinha Mendonça também será uma das atrações da noite; na Ilha das Caieiras, haverá a apresentação de Frank Aguiar

Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 13:59

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 dez 2023 às 13:59
Alemão do Forró vai se apresentar na segunda edição do
Alemão do Forró vai se apresentar a partir das 23 horas Crédito: Reprodução/ Instagram @alemaodoforrooficial
O cantor Alemão do Forró vai agitar a virada do ano na Praia de Camburi, em Vitória. A festa de réveillon contará com queima de fogos de 15 a 20 minutos, conforme anunciou o prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), durante entrevista à Rádio CBN Vitória nesta sexta-feira (22).
Em 2022, o local contou com a presença de mais de 150 mil pessoas e a previsão é de que esse número se repita em 2023. Os presentes poderão curtir a noite em segurança com o reforço da Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Marinha, entre outros agentes.
Réveillon em Vitória - Alemão do Forró agita festa da virada em Camburi
“Alemão do Forró é um fenômeno e vai estar conosco na festa da virada. Ele começa a se apresentar às 23 horas, faz a contagem regressiva e volta a cantar já em 2024”, complementa o prefeito. O cantor se apresenta com hits como hits como "Sai dessa Coração", "Fica Amor" e "Cachaça".
Antes disso, às 21 horas, o axé e o sertanejo sobem ao palco com Flavinha Mendonça. Além da Praia de Camburi, a prefeitura programou apresentações de artistas de renome nacional em outros pontos da cidade.
Na Grande São Pedro, está confirmado o show do piauiense Frank Aguiar. Por lá se apresentam ainda os artistas locais Michele Freire, Chopp Samba, Apóstolo Adair José e Grupo de Louvor Paróquia São Pedro Apóstolo. A programação começa às 19 horas.
Em Santo Antônio, a animação fica por conta das apresentações de Samba Crioulo e Luiz Lemos, a partir das 21 horas.

Festa antecipada

A festa de boas vindas ao novo ano começam na sexta-feira (29), com shows de Durval Lelys, Amaro Lima, Marcelo Ribeiro & convidados. As apresentações começam às 20 horas.
No sábado (3), Carlinhos Rocha se apresenta, às 20 horas, seguido por Amado Batista.

Confira a programação

SEXTA-FEIRA - 29/12
  • Camburi
  • 20h - Coletivo Capixaba (Amaro Lima, Marcelo Ribeiro & convidados).
  • 22h - Durval Lelys
SÁBADO - 30/12
  • Camburi
  • 20h - Carlinhos Rocha (Sertanejo / Ex- Chapahals)
  • 22h - Amado Batista
DOMINGO - 31/12 - RÉVEILLON
  • SANTO ANTÔNIO 
  • 21h - Samba Crioulo
  • 23h - Luiz Lemos.
  • SÃO PEDRO
  • 19h - Santa Missa de Ano Novo.
  • 19h30 - Apóstolo Adair José
  • 20h - Michele Freire
  • 22h - Frank Aguiar
  • 00h15 - Chopp Samba
  • CAMBURI
  • 21h - Flavinha Mendonça.
  • 23h - Alemão do Forró

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