Réveillon em Vitória: Alemão do Forró agita festa da virada em Camburi

Flavinha Mendonça também será uma das atrações da noite; na Ilha das Caieiras, haverá a apresentação de Frank Aguiar

O cantor Alemão do Forró vai agitar a virada do ano na Praia de Camburi, em Vitória. A festa de réveillon contará com queima de fogos de 15 a 20 minutos, conforme anunciou o prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), durante entrevista à Rádio CBN Vitória nesta sexta-feira (22).