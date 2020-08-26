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Repórteres da Globo discutem impactos da Covid-19 no dia a dia do jornalismo

Bate-papo entre Nilson Klava e Murilo Salviano marca o lançamento do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 11:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 11:06
Num momento em que distanciamento social e mais tempo em casa se fazem tão necessários para conter a Covid-19, as notícias não podem parar. No entanto, a pandemia impactou o dia a dia do jornalismo em diferentes níveis. É sobre isso que os repórteres Nilson Klava, da Globo News, e Murilo Salviano, do Fantástico, vão falar, ao vivo, na palestra de lançamento do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Será nesta quarta-feira (26), a partir das 14h30, em A Gazeta.
Nilson Klava tem 24 anos e começou ainda como estagiário na Globo News. Foi contratado em 2016 e, um ano depois, mudou-se para Brasília, onde cobre o dia a dia da política no Congresso Nacional. Murilo Salviano, 30, começou a carreira na Globo News e hoje é repórter especial do Fantástico. Foi no dominical da Globo que ele conduziu, por Skype, a polêmica entrevista com o ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta, que dias depois deixou o cargo.

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Rede Gazeta lança 23ª edição do Curso de Residência em Jornalismo

Este ano, o Curso de Residência em Jornalismo será dividido em duas fases: a primeira, on-line, entre 21 de setembro e 16 de outubro. A partir de 19 de outubro, e até 04 de dezembro, os alunos irão participar da imersão presencial, participando do dia a dia de apuração e produção de notícias em A Gazeta, TV Gazeta e na CBN Vitória.
As inscrições para o programa já estão abertas em www.redegazeta.com.br/residencia. Confira a seguir o cronograma completo:
  • Inscrições para o curso: 24/08 a 08/09
  • Prova de conhecimentos gerais on-line: 10/09
  • Prova de redação jornalística on-line: 11/09
  • Entrevistas individuais: 15 a 18/09
  • Anúncio dos 10 residentes selecionados: 18/09 à tarde
  • Aulas e oficinas de produção (fase a distância): 21/09 a 16/10
  • Imersão presencial na Rede Gazeta: 19/10 a 04/12
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