Repórteres da Globo discutem impactos da Covid-19 no dia a dia do jornalismo

Num momento em que distanciamento social e mais tempo em casa se fazem tão necessários para conter a Covid-19, as notícias não podem parar. No entanto, a pandemia impactou o dia a dia do jornalismo em diferentes níveis. É sobre isso que os repórteres Nilson Klava, da Globo News, e Murilo Salviano, do Fantástico, vão falar, ao vivo, na palestra de lançamento do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Será nesta quarta-feira (26), a partir das 14h30, em A Gazeta.

Nilson Klava tem 24 anos e começou ainda como estagiário na Globo News. Foi contratado em 2016 e, um ano depois, mudou-se para Brasília, onde cobre o dia a dia da política no Congresso Nacional. Murilo Salviano, 30, começou a carreira na Globo News e hoje é repórter especial do Fantástico. Foi no dominical da Globo que ele conduziu, por Skype, a polêmica entrevista com o ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta, que dias depois deixou o cargo.

Este ano, o Curso de Residência em Jornalismo será dividido em duas fases: a primeira, on-line, entre 21 de setembro e 16 de outubro. A partir de 19 de outubro, e até 04 de dezembro, os alunos irão participar da imersão presencial, participando do dia a dia de apuração e produção de notícias em A Gazeta, TV Gazeta e na CBN Vitória.

As inscrições para o programa já estão abertas em www.redegazeta.com.br/residencia . Confira a seguir o cronograma completo: