Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prejuízo à população

Remédios vencidos são encontrados na Secretaria de Saúde de Montanha

Ministério Público vai apurar a situação. Todos esses medicamentos venceram sem que fossem distribuídos para as pessoas que precisam deles, destacou o promotor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 19:11

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 19:11

Medicamentos vencidos são encontrados na Secretaria de Saúde de Montanha
Medicamentos vencidos são encontrados na Secretaria de Saúde de Montanha Crédito: Divulgação/ MPES
Caixas com medicamentos vencidos foram encontradas pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), nesta sexta-feira (17), na Secretaria Municipal de Saúde de Montanha, no Norte do Estado.
A denúncia que os medicamentos estavam em uma sala no local foi recebida pelo promotor Edilson Tigre Pereira, ele afirmou que alguns desses remédios foram encaminhados pelo SUS para distribuição no município e outros foram comprados pela própria administração municipal.
Todos esses medicamentos venceram sem que fossem distribuídos para as pessoas que precisam deles. Entendo que se trata de um crime contra a população, destacou o promotor.

Veja Também

Falta de medicamentos coloca em risco oferta de leitos de UTI no ES

Profissionais e medicamentos são desafios para criação de leitos no ES

De acordo com o promotor, a denúncia será devidamente apurada, com pedido de responsabilização e punição dos responsáveis, sejam eles técnicos, farmacêuticos ou gestores da saúde. Inclusive, será apurada a corresponsabilidade da administradora pública do município.
Ainda de acordo com Tigre, existem indícios de desperdício de dinheiro público, má gestão de estoque, controle e movimentação de medicamentos. Além do prejuízo à população, que agora ficará sem esses remédios.
Medicamentos vencidos foram encontrados em uma sala
Medicamentos vencidos foram encontrados em uma sala Crédito: Divulgação MPES

PREFEITURA AFIRMA QUE FUNCIONÁRIO É SUSPEITO DE ESCONDER OS MEDICAMENTOS VENCIDOS 

Em nota encaminhada pelo Executivo e assinada pela prefeita Iracy Baltar, a política afirmou que no último dia 23 de junho exonerou sumariamente um servidor público que estaria ocultando caixas medicamentos vencidos, colocando elas atrás das caixas de medicamentos com datas regulares na farmácia do município.
Especialmente neste período em que vivemos, descobrir tamanha negligência é inaceitável para mim. Após levantamento documental e fotográfico, oficiamos o Conselho de Farmácia e à Vigilância Sanitária Estadual para adoção de providências, afirmou a prefeita. 
A prefeita destacou ainda que aguarda a resposta dos órgãos para que a Procuradoria Municipal comunique à Polícia Civil e Ministério Público para apuração de possíveis crimes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados