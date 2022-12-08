Refugiados venezuelanos decidem ir para MG e deixam abrigo em Vitória

Venezuelanos desembarcam em área próximo à rodoviária de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Um grupo com 29 venezuelanos Warao, que estava em Vitória desde o dia 16 de agosto deste ano, manifestou interesse em ir para Juiz de Fora, em Minas Gerais , segundo informações da prefeitura. A manifestação ocorreu na quarta-feira (7), como confirmou a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) nesta quinta (8). A pasta informou que esse era o último grupo remanescente na Capital e que não há mais indígenas da etnia em abrigo na cidade.

"A Semas fez o comunicado ao ACNUR (Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados), buscando orientação e fez contato com a Secretaria de Direitos Humanos do município, que se prepara para receber os venezuelanos", informou a pasta.

Após tomar ciência da vontade do grupo, a Semas explicou que interveio para providenciar as passagens para a data mais próxima, permitindo que o grupo viaje junto.

"No entanto, deliberadamente na noite desta quarta (7), os indígenas entraram em seis táxis e deixaram a Unidade de Inclusão Produtiva, que servia de abrigo provisório para o grupo, em São Pedro", completou a nota da Semas.

Primeiro grupo foi embora em novembro

A Semas informou que outro grupo, com 21 venezuelanos, que estava no abrigo provisório até o dia 11, foi até a rodoviária da Capital com o desejo de viajar para Belo Horizonte. O grupo alegou ter um irmão de um dos membros do grupo para recebê-los naquela cidade.

O Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados orientou que, diante do desejo deles, a administração municipal não podia impedir que eles seguissem.

"Diante desse fato, a Semas fez contato com a Secretaria de Belo Horizonte e adotou todos os protocolos previstos no SUAS. Após acionada, uma equipe da assistência social de Belo Horizonte esteve na rodoviária para o acolhimento", informou a Semas.

Como o grupo não conseguiu embarcar na noite do dia 11, os 21 venezuelanos foram acolhidos, provisoriamente, no Centro-Pop em uma sala com espaço privativo até o embarque para Belo Horizonte, que se deu no dia 12.

Warao em Vitória

Cacique da tribo, Ruben Mata, de 37 anos, contou que a chegada ao Brasil se deu por Roraima há cerca de um ano. Desde então, o grupo percorre diversos municípios no país. Em território baiano, ele disse ter recebido a orientação para que viajassem a Vitória, onde as condições de vida seriam melhores.

No entanto, chegando ao Espírito Santo, o grupo ficou em situação de rua durante o restante da madrugada, toda a manhã e parte da tarde — quando acabou transportado para um abrigo provisório cedido pela Prefeitura de Vitória, onde receberam alimentos e cuidados médicos iniciais.

Na época, a previsão era que um novo grupo – com 21 venezuelanos também da etnia indígena Warao – chegaria na sexta-feira seguinte, dia 19 de agosto.