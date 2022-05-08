Quinta vítima de acidente entre ônibus e carro em Ibatiba é identificada

Cinco pessoas morreram no grave acidente entre um ônibus da Gontijo e um carro de passeio, em Ibatiba Crédito: Leitor

Foi identificada a quinta vítima de um grave acidente envolvendo um ônibus e um carro na BR 262, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo . Trata-se de Joseilda da Conceição, de 29 anos, que também era passageira do coletivo da viação Gontijo. O corpo foi identificado no Instituto Médico Legal (IML) pela família e será levado ainda neste domingo (8) para Bahia, em uma carro fornecido pela empresa.

Na batida, também morreram o motorista do coletivo, Luciano Dalmeida Viana, 43 anos, e outra passageira, Andréia Cristina Venâncio, de 47 anos, que estava indo para Manhuaçu, em Minas Gerais, onde participaria do chá revelação do neto.

Além deles, também foram identificados os lavradores Florisvaldo da Silva, 32 anos, e Roney Augusto Silva, 45 anos, que estavam no veículo, um Ford Fiesta, que colidiu contra o coletivo. Eles são moradores da comunidade de Santa Clara, zona rural de Ibatiba

PERTO DE CASA

A batida aconteceu a menos de 5 quilômetros da comunidade onde os lavradores viviam. Segundo familiares, eles voltavam para a casa no momento do acidente. Era Roney quem dirigia o veículo.

"Ele [Roney] e o colega ainda estavam com a roupa do trabalho. Ele era uma pessoa muito alegre, estamos todos muito abalados, não sabemos o que aconteceu", disse a cunhada de Roney, Andrea Flor, em entrevista para o repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul. Segundo ela, a vítima deixa a esposa e um filho.

O ACIDENTE

A batida aconteceu por volta das 00h05 no km 166 da BR-262, na altura do trevo de Lajinha. Um total de 47 passageiros estavam no ônibus que seguida de Guarapari para Belo Horizonte.

Segundo informações da empresa Gontijo, os dois veículos estavam na mesma direção quando ao ultrapassar o coletivo, o carro rodou na pista e bateu coletivo, que tombou na pista. Um vídeo enviado por Walter Luiz, morador da região, mostrou como ficou o local:

ESTADO DE SAÚDE DOS FERIDOS

De acordo com a empresa Gontijo, os 11 passageiros que foram encaminhados para o Pronto Atendimento de Ibatiba tiveram ferimentos leves e já foram liberados. Logo, ao todo, 42 pessoas estão liberadas.