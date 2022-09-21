Quer café? Agricultor do ES faz sucesso com vídeos sobre a vida na roça

O agricultor Filipe Galle que está bombando com vídeos divertidos sobre a rotina na roça Crédito: Arquivo pessoal

Para a reportagem de A Gazeta, Filipe — que nasceu em Mantena, interior de Minas Gerais, mas se considera totalmente capixaba visto que, segundo ele, só nasceu e não ficou nem um dia lá — contou que sempre foi uma pessoa muito extrovertida, brincalhona e alto-astral. Apesar disso, foi somente após um divórcio que começou a gravar os vídeos. "Passei por momentos difíceis. Foi uma fase complicada da vida, mas em julho de 2021 comecei a fazer as gravações para distrair e ocupar a minha mente", contou.

@filipe_galle Marca ai seu amigo e a cidade dele 😂 ♬ som original - filipegalle

No começo, os vídeos do agricultor eram feitos com o pai, Azenil de Almeida, de 64 anos. Sempre descontraídos, mostravam na internet, de forma extrovertida, como era a rotina na roça, sobretudo a produção de café, que é o negócio da família. Mas como o pai também é comerciante, começou a faltar tempo para as gravações. Agora o próprio Filipe atua como filho e pai.

"A inspiração (dos vídeos) de pai e filho é do cotidiano. Todo mundo se identifica por isso. As ideias vêm do nada, sabe? Às vezes tenho medo de não ter criatividade mais, mas as ideias não acabam. Nunca acabam mesmo”, ressaltou.

@filipe_galle E foi assim que aprendi gosta da escola ? ♬ som original - filipegalle

EXPLOSÃO DE VISUALIZAÇÕES

Atualmente, o humorista tem 214 mil seguidores no TikTok e mais de 28 mil no Instagram . Ele comentou que tem observado que todos os vídeos que ele publica no TikTok estão viralizando. E isso o deixa muito surpreso. “Tenho um vídeo de oito milhões e pouco (de visualizações), mas o trem explodiu não tem três meses, sabe?!”, comentou.

Segundo o agricultor, os vídeos têm o deixado muito conhecido não só em Barra de São Francisco, como em todo o Espírito Santo. “Em todo lugar que eu vou a galera abraça, quem me conhece, quem vê os vídeos, fala que são bons. O que mais as pessoas comentam é que se reconhecem nos vídeos. 'Nossa, meu pai é desse jeito, nossa, meu pai faz desse jeito'", explicou.

@filipe_galle Quem nunca quebrou uma enxada pra nao trabalhar ne kkkk ♬ som original - filipegalle

Para o agricultor é justamente o carinho que recebe que o mantém ativo nas publicações. "Eu faço isso pra retribuir o que a internet me deu, que são os seguidores que estão lá. Eu recebo diariamente mensagens de pessoas que falam que mudaram o dia delas depois que veem meus vídeos. Então vejo essa necessidade de estar retribuindo tudo que eu ganhei”, revelou.

CRIAÇÃO DOS VÍDEOS

De acordo com o agricultor, a criação dos vídeos é toda feita por ele. “E o roteiro fica todo na cabeça. Já tentei escrever, mas não funciona comigo”, falou. Contudo, ele recebe ajuda para gravar de uma pessoa muito especial, a filha Laura Galle, de 6 anos. “Ela dá play, quando eu falo para cortar, ela corta. Mas antes era minha irmã, minha cunhada”, comentou.

Filipe Galle tem como inspiração a filha Laura Galle, que o ajuda a gravar os vídeos Crédito: Arquivo pessoal

Para Filipe, a maior inspiração dele é a pequena Laura porque, no início, ele recebia muitas críticas dizendo que estava passando vergonha nas redes sociais. “Mas minha filha via meus vídeo e morria de rir e falava assim: ‘Pai, você é muito bom!’”, expôs.

Ele reconhece que no começo os vídeos não eram tão bons, porém, foi se aperfeiçoando com o tempo. “Hoje meus vídeos têm uma alta qualidade de edição, de imagem, de atuação”, garantiu, orgulhoso.

@filipe_galle Pai de vcs ta pagando ligua ai tbm ? ? ♬ som original - filipegalle

AGRICULTOR FALA SOBRE CUIDADOS NA INTERNET

Filipe, assim como tantos outros influencers e criadores de conteúdos para as redes sociais, sabe que a exposição na internet pode gerar tanto benefícios quanto prejuízos, dado que, no meio virtual, tudo acontece muito rápido e com um grande número de pessoas.

"A internet é uma arma. Ela te ajuda, mas ela também te prejudica. Então tem que ter muito cuidado" Filipe Galle - Agricultor

O produtor de conteúdo, que já recebeu críticas positivas e negativas com a produção de vídeos, alertou que é preciso saber como usar a internet. “A gente não pode usar só como válvula de escape, a gente tem que ter outras coisas. Em primeiro lugar Deus, claro”, pronunciou.

Para o psicólogo Thiago Barbosa, quando bem usadas, as redes sociais podem ajudar a alavancar carreiras e negócios; otimizar processos e estratégias de trabalho; difundir informação, arte e cultura; estreitar laços e conhecer mais pessoas. Por outro lado, o especialista apontou que as desvantagens não estão na ferramenta em si, mas na maneira como é usada. "Por serem um lugar de livre expressão, estamos mais vulneráveis ao criticismo, cyberbullying, assédio e criminalidades das mais variadas", avaliou.