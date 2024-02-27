Quem era a mulher que perdeu a vida em trágico acidente em Marechal Floriano

Mariza Kiffer morreu em acidente na BR 262, em Marechal Floriano. Crédito: Arquivo Pessoal

A agente comunitária Mariza Kiffer, de 62 anos, seguia de carona para começar mais um dia de trabalho quando foi vítima de um acidente na BR 262, em Marechal Floriano, nesta terça-feira (27) . A servidora pública atuava há 35 anos na profissão dentro da comunidade de Rio Fundo e estava prestes a se aposentar. Momento pelo qual estava ansiosa para poder passar mais com a neta, segundo familiares.

“Ela tinha uma filha de 29 anos, a Mirela, que também atuava na saúde. Ela tem uma filha de um aninho. A minha cunhada [Mariza] vivia por ela. Os planos após se aposentar era viver o máximo com a netinha. Ela a amava demais”, lamentou Gisele Kiffer, cunhada da vítima.

Mariza era irmão do vereador do município, Abrão Levi Kiffer, conhecido como “Coquinho”, eleito na última eleição para o cargo, em 2020.

Mariza cresceu com seis irmãos, tendo um já falecido, com quem tinha forte ligação. “Está todo mundo passando mal, está sendo muito difícil e nenhum deles está conseguindo falar. Depois do acidente, todos ficaram lá no Pronto Atendimento de Marechal Floriano e vieram para minha casa. Estão todos aqui desde de manhã”, comentou Gisele.

O velório será na Igreja Quadrangular, em Alto Rio Fundo, até a manhã desta quarta-feira (28) e será enterrada no cemitério localizado ao lado da Igreja Luterana, em Marechal Floriano.

Câmara da cidade cancela Sessão

A Câmara Municipal de Marechal Floriano (CMMF) lamentou o falecimento da agente comunitária. Por nota, eles comunicaram o adiamento da Sessão Extraordinária que ocorreria nesta terça-feira (27) "em sinal de respeito e luto pelo falecimento da Agente Comunitária de Saúde Srª Mariza Kiffer de 61 anos irmã do Vereador desta Casa".

O órgão também se solidarizou com os familiares da vítima em momento de "dor e expressa sinceras condolências a toda família enlutada. Os Vereadores desta Casa de Leis expressam seus profundos pesares pelo falecimento da Srª Mariza Kiffer. Sua partida deixa uma lacuna irreparável em nossos corações e em nossa comunidade".

Relembre o caso

Um acidente registrado no início da manhã desta terça-feira (27), no Km 51 da BR 262, na altura de Marechal Floriano, causou a morte de uma pessoa. A Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente aconteceu antes das 6h30.

A PRF informou que a vítima do acidente estava no banco do passageiro da caminhonete no momento da batida. O condutor do caminhão ficou ileso, enquanto o motorista da caminhonete foi socorrido com lesões.