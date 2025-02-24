Queda de energia apaga semáforos e causa transtornos na região da Ufes

Moradores do bairro Jardim da Penha, em Vitória , relataram queda de energia elétrica no início da manhã desta segunda-feira (24), e o problema chegou a afetar a Unidade de Saúde da Família de Jardim da Penha, na Avenida Francisco Generoso da Fonseca. O apagão também causou transtornos no trânsito, sobretudo na Avenida Fernando Ferrari, onde semáforos ficaram apagados por cerca de duas horas.

A reportagem de A Gazeta procurou a EDP, e a concessionária de energia informou que foi acionada após parte da Avenida Fernando Ferrari apresentar "oscilação de energia". Às 10h, a EDP informou que uma equipe da concessionária esteve no local, realizou os reparos necessários e o fornecimento foi normalizado imediatamente.

Semáforos apagados e cruzamento interditado

Aplicativos e mapas de navegação indicavam trânsito lento na Avenida Fernando Ferrari entre os bairros Goiabeiras e Jardim da Penha, até a Ponte da Passagem. Motoristas relatavam lentidão nos dois sentidos da avenida. Uma foto feita por um leitor de A Gazeta mostra os semáforos apagados por volta das 7h. O apagão gerou dificuldade no trânsito de veículos, sobretudo em cruzamentos, onde a passagem depende da indicação luminosa do semáforo.

Conforme apurado no local pelo repórter Vinicius Zagoto, de A Gazeta, a Guarda Municipal chegou à Avenida Fernando Ferrari pouco antes das 8h. A corporação interditou a rua Comissário Octávio Queiroz, impedindo a passagem de veículos no sentido Avenida Fernando Ferrari. O trânsito voltou a fluir com normalidade antes das 9h, sem interdições e com os semáforos ligados.

Semáforos apagados por volta das 7h na Avenida Fernando Ferrari, quando o cruzamento ainda estava liberado Crédito: Leitor | A Gazeta

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana informou por volta das 8h25 que a falha dos semáforos foi causada pela queda de energia. Uma equipe da secretaria esteve no local para dar suporte à EDP. Os semáforos voltaram a funcionar.

Unidade de Saúde sem energia em Jardim da Penha

Além do trânsito, a falta de energia elétrica também afetou a Unidade de Saúde da Família de Jardim da Penha. O jornalista Aurélio De Freitas, da TV Gazeta, registrou imagens no interior da unidade. O local ficou sem energia elétrica, com salas às escuras.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Vitória informou que, das 7h às 9h, a farmácia e o laboratório da Unidade de Saúde de Jardim da Penha funcionaram normalmente. Assim que a energia foi restabelecida, às 9 horas, os demais serviços foram iniciados. As consultas que não foram realizadas em decorrência do apagão estão sendo reagendadas. A secretaria informou que as vacinas são armazenadas em câmaras frias, que têm capacidade de manter a temperatura por 4 horas – ou seja, o apagão não afetou os imunizantes a ponto de causar prejuízo.



Ufes suspende aulas e refeições no RU

Alunos da Universidade Federal do Espírito Santo também relatam que havia falta de energia em parte da instituição no início da manhã. Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Administração Central da Ufes informou que as atividades administrativas, acadêmicas e outras que dependam de fornecimento de energia estão suspensas no campus de Goiabeiras nesta segunda-feira (24). Ainda conforme a universidade, o rompimento de um cabo de alta tensão na região de Jardim da Penha provocou não só a interrupção do fornecimento de energia na região, mas também danificou estruturas da rede elétrica do campus de Goiabeiras.

"As atividades administrativas presenciais que puderem ser realizadas de forma remota deverão ser realizadas nesta modalidade. Posteriormente, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) vai orientar sobre a forma de registro no sistema de ponto", informou, em nota.