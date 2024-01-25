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Mobilidade

Que fim levou o projeto do binário na Norte Sul em Jardim Camburi

Proposta que fez parte do Plano Diretor Urbano de Vitória (PDU) de 2018 previa a criação de nova via de mão única para interligar as avenidas Norte Sul e Dante Michelini
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

25 jan 2024 às 18:02

Publicado em 25 de Janeiro de 2024 às 18:02

Cruzamento das avenidas Dante Michelini e Norte Sul, em Jardim Camburi, Vitória
Cruzamento das avenidas Dante Michelini e Norte Sul, em Jardim Camburi Crédito: Marcelo Prest
Já imaginou uma nova via de mão única interligando as avenidas Norte Sul e a Dante Michelini, em Jardim Camburi? Essa foi a proposta apresentada pela Prefeitura de Vitória, em 2018, no Plano Diretor Urbano (PDU) para resolver os constantes problemas de engarrafamento na região.
Conforme a matéria de A Gazeta, publicada em 2017, quando estava em fase de consulta pública, o projeto previa a transformação de uma parte da Norte Sul em mão única, no sentido Jardim Camburi - Serra, bem como a criação de uma nova via, com o sentido contrário, que seria construída em uma parte da área que pertencia à Infraero, onde fica o Aeroporto de Vitória.
No ano posterior, com a aprovação do PDU na Câmara de Vereadores de Vitória,  ficou definido que o sistema binário da região, isto é, com vias de mão única, começaria na Avenida Norte Sul e seguiria passando ao lado da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Cesan até chegar à Dante Michelini, dando fluxo ao trânsito no sentido Serra - Praia de Camburi.
Entretanto, nos últimos cinco anos, o projeto não saiu do papel e acabou sendo deixado de lado. A Prefeitura de Vitória deu início a um novo plano de mobilidade para a região: o Mergulhão de Camburi, que irá custar R$ 92,2 milhões em obras. A Gazeta questionou o motivo do arquivamento e da substituição do projeto do binário apresentado em 2018, que consta na lei nº 9.271, mas não houve resposta da administração municipal.
O projeto foi divulgado pelo jornal A Gazeta em 2017.
O projeto do binário foi divulgado pelo jornal A Gazeta em 2017. Crédito: Acervo A Gazeta

Mergulhão de Camburi

De acordo com a Prefeitura de Vitória, a obra do futuro Mergulhão de Camburi manterá todos os sentidos de circulação já existentes na região em três faixas, acrescentando duas passagens inferiores que irão permitir o fluxo, sem cruzamentos em nível com a avenida Dante Michelini. 
O percurso pela Avenida Dante Michelini seguirá no mesmo nível em ambos os sentidos. Uma das pistas que vai passar por baixo da Dante Michelini será para quem sai da Norte Sul em direção à Vale. E a outra será de quem vem de Jardim da Penha e precisa acessar a Norte Sul em direção à Serra. Todos as pistas vão ter três faixas de rolamento.
O objetivo da obra, que tem previsão para início em 2024,  é aumentar a fluidez do tráfego na região. Ainda de acordo com a administração municipal, a intervenção vai reduzir o tempo de travessia da interseção, que hoje é de 55 a 88 segundos, para até 10 segundos.

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