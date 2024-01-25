Que fim levou o projeto do binário na Norte Sul em Jardim Camburi

Cruzamento das avenidas Dante Michelini e Norte Sul, em Jardim Camburi Crédito: Marcelo Prest

Já imaginou uma nova via de mão única interligando as avenidas Norte Sul e a Dante Michelini, em Jardim Camburi ? Essa foi a proposta apresentada pela Prefeitura de Vitória , em 2018, no Plano Diretor Urbano (PDU) para resolver os constantes problemas de engarrafamento na região.

Conforme a matéria de A Gazeta, publicada em 2017, quando estava em fase de consulta pública, o projeto previa a transformação de uma parte da Norte Sul em mão única, no sentido Jardim Camburi - Serra, bem como a criação de uma nova via, com o sentido contrário, que seria construída em uma parte da área que pertencia à Infraero, onde fica o Aeroporto de Vitória.

No ano posterior, com a aprovação do PDU na Câmara de Vereadores de Vitória , ficou definido que o sistema binário da região, isto é, com vias de mão única, começaria na Avenida Norte Sul e seguiria passando ao lado da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Cesan até chegar à Dante Michelini, dando fluxo ao trânsito no sentido Serra - Praia de Camburi.

A Gazeta questionou o motivo do arquivamento e da substituição do projeto do binário apresentado em 2018, que consta na Entretanto, nos últimos cinco anos, o projeto não saiu do papel e acabou sendo deixado de lado. A Prefeitura de Vitória deu início a um novo plano de mobilidade para a região: o Mergulhão de Camburi , que irá custar R$ 92,2 milhões em obras.questionou o motivo do arquivamento e da substituição do projeto do binário apresentado em 2018, que consta na lei nº 9.271 , mas não houve resposta da administração municipal.

O projeto do binário foi divulgado pelo jornal A Gazeta em 2017. Crédito: Acervo A Gazeta

Mergulhão de Camburi

De acordo com a Prefeitura de Vitória, a obra do futuro Mergulhão de Camburi manterá todos os sentidos de circulação já existentes na região em três faixas, acrescentando duas passagens inferiores que irão permitir o fluxo, sem cruzamentos em nível com a avenida Dante Michelini.

O percurso pela Avenida Dante Michelini seguirá no mesmo nível em ambos os sentidos. Uma das pistas que vai passar por baixo da Dante Michelini será para quem sai da Norte Sul em direção à Vale. E a outra será de quem vem de Jardim da Penha e precisa acessar a Norte Sul em direção à Serra. Todos as pistas vão ter três faixas de rolamento.