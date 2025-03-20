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Óleo composto

Quase 9 mil litros de azeite misturado a óleo são apreendidos no ES

O óleo composto é um produto que pode ser vendido nos supermercados, mas o produto precisa ter um percentual, tanto de azeite, quanto de óleo, descrito no rótulo. De acordo com a polícia, esse percentual descrito no rótulo estava errado

Publicado em 20 de Março de 2025 às 08:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2025 às 08:37
Quase 9 mil litros de óleo composto foram apreendidos durante operação no ES
Quase 9 mil litros de óleo composto foram apreendidos durante operação no ES Crédito: Divulgação/PC
Quase 9 mil litros de azeite misturado a óleo, o chamado óleo composto, foram apreendidos durante uma operação conjunta entre a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) e o Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem-ES).
O óleo composto é um produto que pode ser vendido nos supermercados, mas o produto precisa ter um percentual, tanto de azeite, quanto de óleo, descrito no rótulo. De acordo com a polícia, esse percentual descrito no rótulo estava errado e, por isso, os produtos foram recolhidos. A quantidade encontrada, segundo a polícia, também estava irregular. O recipiente de 5 litros, por exemplo, apresentava 4,5 litros.
O delegado Eduardo Passamani, responsável pela Decon, ressaltou que a empresa responsável pela comercialização dos óleos já havia sido identificada em fraudes envolvendo azeites nos meses de novembro de 2024 e março deste ano. A empresa se chama Verde Ouro e comercializa as marcas Anna e Vila Gloria.
O delegado entrou com processos no Procon e na Justiça contra a empresa. Segundo Passamani, o óleo apreendido vai ser descartado e não pode ser doado.
"A empresa insiste em fraudar o consumidor. Solicitamos à Justiça uma atuação mais rígida no sentido de interditar essa empresa, que fica localizada em São Paulo, para que ela não possa nem tentar trazer mais nada. O que ela trouxer vai ser feita uma ação para retirada.
A operação foi realizada em distribuidoras e supermercados de toda a Grande Vitória e interior do ES.
Quem comprou os óleos e reconhece os rótulos pode ir até o estabelecimento onde comprou, com a nota fiscal, e pedir o ressarcimento do valor. A reportagem da TV Gazeta entrou em contato com a empresa responsável. Assim que houver retorno, a matéria será atualizada com o posicionamento.

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