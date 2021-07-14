Prouni: ES tem 1.697 bolsas para o segundo semestre; confira

As inscrições para o Prouni foram abertas nesta terça-feira (13) Crédito: Arquivo/ Agência Brasil

Ao todo são ofertadas 134.329 bolsas, sendo 69.482 bolsas integrais e 64.847 parciais, para 10.821 cursos em 952 instituições de ensino superior da rede privada. No Estado, o governo disponibilizou 1.061 bolsas integrais e 636 parciais.

Um levantamento feito por A Gazeta identificou 397 vagas em sete instituições de ensino localizadas na Grande Vitória. Na página do Prouni é possível consultar a oferta de bolsas por instituição, cursos e por município.

O Prouni é um programa de acesso ao ensino superior que oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições particulares de ensino para quem não tem ensino superior.

Para concorrer às bolsas integrais , o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo.





, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais (50%) , a renda familiar bruta mensal, por pessoa da família, deve ser de até 3 salários mínimos.





, a renda familiar bruta mensal, por pessoa da família, deve ser de até 3 salários mínimos. O candidato também precisa ter realizado o último Enem e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas.





de média nas notas. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na redação ou ter feito o Enem na condição de treineiro.

Para participar, é necessário se encaixar em uma das seguintes categorias: ter cursado o ensino médio completo na rede pública; ter sido bolsista integral em escolas particulares durante todo o ensino médio; ter alguma deficiência; ser professor da rede pública de ensino, na educação básica. Com exceção dos docentes, os demais candidatos não podem ter diploma do ensino superior.

CURSOS

Será possível escolher até duas opções de instituição, curso e turno. As notas de corte serão atualizadas todos os dias, ao longo do período de inscrição, e o candidato poderá alterar suas escolhas, conforme as chances de ser aprovado.

Os resultados da primeira chamada serão divulgados no dia 20 deste mês. O candidato com deficiência ou que se autodeclarar indígena, preto ou pardo pode optar por concorrer a bolsas destinadas a políticas de ações afirmativas.

Ao fim do prazo das inscrições, o sistema classifica os estudantes de acordo com as opções e as notas obtidas no Enem. Os estudantes são pré-selecionados em apenas uma das opções de curso, observada a ordem escolhida no momento da inscrição e o limite de bolsas disponíveis.

Serão realizadas duas chamadas. A cada chamada, os candidatos pré-selecionados têm um prazo para comparecer à instituição de ensino e apresentar os documentos que comprovem as informações prestadas na ficha de inscrição.

As bolsas eventualmente não preenchidas nas duas chamadas serão ocupadas pelos estudantes participantes da lista de espera que comprovarem as informações prestadas na ficha de inscrição.

O programa seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares Crédito: Aloisio Mauricio /Fotoarena/Folhapress

CONFIRA ALGUMAS VAGAS

UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV) - 139 VAGAS





Administração - 4 vagas



Administração - 3 vagas



Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 4 vagas



Arquitetura e Urbanismo - 3 vagas



Biomedicina - 4 vagas



Ciência da Computação - 2 vagas



Ciência de Dados - 1 vaga



Ciências Contábeis - 3 vagas



Ciências Contábeis - 3 vagas



Ciências Econômicas - 4 vagas



Comunicação Social - Publicidade e Propaganda - 3 vagas



Comunicação Social - Publicidade e Propaganda - 4 vagas



Comércio Exterior - 4 vagas



Design de Produto - 3 vagas



Direito - 3 vagas



Direito - 4 vagas



Educação Física - 3 vagas



Educação Física - 3 vagas



Engenharia Civil - 3 vagas



Engenharia Elétrica - 2 vagas



Engenharia Mecânica - 3 vagas



Engenharia Química - 2 vagas



Engenharia de Computação - 3 vagas



Engenharia de Produção - 2 vagas



Estética e Cosmética - 2 vagas



Estética e Cosmética - 3 vagas



Farmácia - 2 vagas



Fisioterapia 2 vagas



Gastronomia - 3 vagas



Gastronomia - 3 vagas



Gastronomia - 2 vagas



Gestão Financeira - 3 vagas



Gestão Portuária - 3 vagas



Gestão de Recursos Humanos - 4 vagas



Logística - 3 vagas



Marketing - 3 vagas



Marketing - 3 vagas



Medicina - 2 vagas



Medicina Veterinária - 3 vagas



Medicina Veterinária - 2 vagas



Medicina Veterinária - 2 vagas



Nutrição - 3 vagas



Nutrição - 3 vagas



Odontologia - 2 vagas



Pedagogia - 4 vagas



Processos Gerenciais - 1 vaga



Psicologia - 3 vagas



Psicologia - 2 vagas



Relações Internacionais - 3 vagas

ESTÁCIO DE SÁ - 13 VAGAS





VITÓRIA

Administração - 1 vaga

Direito - 2 vagas

Direito - 1 vaga

Educação Física - 2 vagas

Enfermagem - 2 vagas

Enfermagem - 4 vagas





VILA VELHA

Direito - 1 vaga

FUCAPE - 5 VAGAS





Administração - 1 vaga

Administração - 1 vaga

Ciências Contábeis - 1 vaga

Ciências Contábeis - 1 vaga

Ciências Econômicas - 1 vaga

FACULDADE DOCTUM VITÓRIA - 3 VAGAS





Direito - 3 vagas

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA (EMESCAM) – 17 VAGAS





Enfermagem - 1 vaga

Fisioterapia - 3 vagas

Medicina - 11 vagas

Serviço Social - 2 vagas

ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR FABRA (SERRA) - 197 VAGAS





Administração - 15 vagas

Administração - 2 vagas

Artes VIsuais - 10 vagas

Ciências Biológicas - 15 vagas

Ciências Contábeis - 16 vagas

Comércio Exterior - 2 vagas

Direito - 15 vagas

Educação Física - 15 vagas

Educação Física - 2 vagas

Empreendedorismo - 2 vagas

Engenharia de Produção - 10 vagas

Geografia - 10 vagas

Gestão Comercial - 2 vagas

História - 10 vagas

Letras - Inglês - 10 vagas

Letras - Língua Portuguesa - 10 vagas

Letras - Português - 1 vaga

Marketing - 1 vaga

Matemática - 10 vagas

Pedagogia - 10 vagas

Processos Gerenciais - 2 vagas

Psicologia - 15 vagas

Sistemas de Informação - 10 vagas

Teologia - 2 vagas