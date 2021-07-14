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Oportunidade

Prouni: ES tem 1.697 bolsas para o segundo semestre; confira

O Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições particulares de ensino para quem não tem ensino superior

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 16:57

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

14 jul 2021 às 16:57
As inscrições para o Prouni foram abertas nesta terça-feira (13) Crédito: Arquivo/ Agência Brasil
Espírito Santo conta com 1.697 vagas abertas no processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni). As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pela internet, na página do Prouni, até as 23h59 do dia 16 de julho. 
Ao todo são ofertadas 134.329 bolsas, sendo 69.482 bolsas integrais e 64.847 parciais, para 10.821 cursos em 952 instituições de ensino superior da rede privada. No Estado, o governo disponibilizou 1.061 bolsas integrais e 636 parciais.
Um levantamento feito por A Gazeta identificou 397 vagas em sete instituições de ensino localizadas na Grande Vitória. Na página do Prouni é possível consultar a oferta de bolsas por instituição, cursos e por município.
O Prouni é um programa de acesso ao ensino superior que oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições particulares de ensino para quem não tem ensino superior. 
  • Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. 

  • Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal, por pessoa da família, deve ser de até 3 salários mínimos. 

  • O candidato também precisa ter realizado o último Enem e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas. 

  • Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na redação ou ter feito o Enem na condição de treineiro.
Para participar, é necessário se encaixar em uma das seguintes categorias: ter cursado o ensino médio completo na rede pública; ter sido bolsista integral em escolas particulares durante todo o ensino médio; ter alguma deficiência; ser professor da rede pública de ensino, na educação básica. Com exceção dos docentes, os demais candidatos não podem ter diploma do ensino superior.

CURSOS

Será possível escolher até duas opções de instituição, curso e turno. As notas de corte serão atualizadas todos os dias, ao longo do período de inscrição, e o candidato poderá alterar suas escolhas, conforme as chances de ser aprovado.
Os resultados da primeira chamada serão divulgados no dia 20 deste mês. O candidato com deficiência ou que se autodeclarar indígena, preto ou pardo pode optar por concorrer a bolsas destinadas a políticas de ações afirmativas.
Ao fim do prazo das inscrições, o sistema classifica os estudantes de acordo com as opções e as notas obtidas no Enem. Os estudantes são pré-selecionados em apenas uma das opções de curso, observada a ordem escolhida no momento da inscrição e o limite de bolsas disponíveis.
Serão realizadas duas chamadas. A cada chamada, os candidatos pré-selecionados têm um prazo para comparecer à instituição de ensino e apresentar os documentos que comprovem as informações prestadas na ficha de inscrição. 
As bolsas eventualmente não preenchidas nas duas chamadas serão ocupadas pelos estudantes participantes da lista de espera que comprovarem as informações prestadas na ficha de inscrição.
As inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) 2021, programa que seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares, abre nesta terça-feira (12) e termina às 23h59 de sexta (15)
O programa seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares Crédito: Aloisio Mauricio /Fotoarena/Folhapress

CONFIRA ALGUMAS VAGAS

  • UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV) -  139 VAGAS

    • Administração - 4 vagas 
    • Administração - 3 vagas
    • Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 4 vagas
    • Arquitetura e Urbanismo - 3 vagas
    • Biomedicina - 4 vagas
    • Ciência da Computação - 2 vagas
    • Ciência de Dados - 1 vaga
    • Ciências Contábeis - 3 vagas
    • Ciências Contábeis - 3 vagas
    • Ciências Econômicas - 4 vagas
    • Comunicação Social - Publicidade e Propaganda - 3 vagas
    • Comunicação Social - Publicidade e Propaganda - 4 vagas
    • Comércio Exterior - 4 vagas
    • Design de Produto - 3 vagas
    • Direito - 3 vagas
    • Direito - 4 vagas
    • Educação Física - 3 vagas
    • Educação Física - 3 vagas
    • Engenharia Civil - 3 vagas
    • Engenharia Elétrica - 2 vagas
    • Engenharia Mecânica - 3 vagas
    • Engenharia Química - 2 vagas
    • Engenharia de Computação - 3 vagas
    • Engenharia de Produção - 2 vagas
    • Estética e Cosmética - 2 vagas
    • Estética e Cosmética - 3 vagas
    • Farmácia - 2 vagas
    • Fisioterapia 2 vagas
    • Gastronomia - 3 vagas
    • Gastronomia - 3 vagas
    • Gastronomia - 2 vagas
    • Gestão Financeira - 3 vagas
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    • Logística - 3 vagas
    • Marketing - 3 vagas
    • Marketing - 3 vagas
    • Medicina - 2 vagas
    • Medicina Veterinária - 3 vagas
    • Medicina Veterinária - 2 vagas
    • Medicina Veterinária - 2 vagas
    • Nutrição - 3 vagas
    • Nutrição - 3 vagas
    • Odontologia - 2 vagas
    • Pedagogia - 4 vagas
    • Processos Gerenciais - 1 vaga
    • Psicologia - 3 vagas
    • Psicologia - 2 vagas
    • Relações Internacionais - 3 vagas
  • ESTÁCIO DE SÁ - 13 VAGAS

  • VITÓRIA
  • Administração -  1 vaga
  • Direito - 2 vagas
  • Direito - 1 vaga
  • Educação Física - 2 vagas
  • Enfermagem - 2 vagas
  • Enfermagem - 4 vagas

  • VILA VELHA
  • Direito - 1 vaga
  • FUCAPE - 5 VAGAS

  • Administração - 1 vaga
  • Administração - 1 vaga
  • Ciências Contábeis - 1 vaga
  • Ciências Contábeis - 1 vaga
  • Ciências Econômicas - 1 vaga
  • FACULDADE DOCTUM VITÓRIA - 3 VAGAS

  • Direito - 3 vagas
  • ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA (EMESCAM) – 17 VAGAS

  • Enfermagem - 1 vaga
  • Fisioterapia - 3 vagas
  • Medicina - 11 vagas
  • Serviço Social - 2 vagas
  • ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR FABRA (SERRA) - 197 VAGAS

  • Administração - 15 vagas
  • Administração - 2 vagas
  • Artes VIsuais - 10 vagas
  • Ciências Biológicas - 15 vagas
  • Ciências Contábeis - 16 vagas
  • Comércio Exterior - 2 vagas
  • Direito - 15 vagas
  • Educação Física - 15 vagas
  • Educação Física - 2 vagas
  • Empreendedorismo - 2 vagas
  • Engenharia de Produção - 10 vagas
  • Geografia - 10 vagas
  • Gestão Comercial - 2 vagas
  • História - 10 vagas
  • Letras - Inglês - 10 vagas
  • Letras - Língua Portuguesa - 10 vagas
  • Letras - Português - 1 vaga
  • Marketing - 1 vaga
  • Matemática - 10 vagas
  • Pedagogia - 10 vagas
  • Processos Gerenciais - 2 vagas
  • Psicologia - 15 vagas
  • Sistemas de Informação - 10 vagas
  • Teologia - 2 vagas
  • FACULDADE DE DIREITO DE VITÓRIA (FDV) - 3 VAGAS

  • Direito - 3 vagas

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