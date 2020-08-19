Professora de Marataízes morre após lutar 22 dias contra a Covid-19

Professora Valéria Marvila atuava nas escolas José Marcelino e Láurea Freire, em Marataízes Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Amigos e familiares se despediram nesta quarta-feira (19) da professora de Marataízes , Valéria Marvila, de 43 anos. Ela foi vítima da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus . A educadora foi enterrada no início da tarde, no município de Itapemirim , no Litoral Sul do Estado.

A professora ficou internada por 22 dias em um hospital particular de Vitória e morreu após complicações decorrentes da doença nesta terça-feira (18). Valéria morava em Piúma, mas atuava em duas escolas de Marataízes. Segundo a prefeitura, ela era professora efetiva desde 2011 e atuava nas escolas José Marcelino e Láurea Freire, ambos na Barra de Itapemirim.

Segundo a amiga e colega de profissão Gislene Araújo, Valéria era conhecida pela dedicação a profissão e auto astral. Com aulas a distância, ela chegou a mandar um recado a seus alunos, que estava com saudades. Veja o vídeo:

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