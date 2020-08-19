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Pandemia

Professora de Marataízes morre após lutar 22 dias contra a Covid-19

Amigos e familiares se despediram de Valéria Marvila, de 43 anos, com carreata até cemitério de Itapemirim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 20:35

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 20:35

Professora Valéria Marvila atuava nas escolas José Marcelino e Láurea Freire, em Marataízes
Professora Valéria Marvila atuava nas escolas José Marcelino e Láurea Freire, em Marataízes Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Amigos e familiares se despediram nesta quarta-feira (19) da professora de Marataízes, Valéria Marvila, de 43 anos. Ela foi vítima da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A educadora foi enterrada no início da tarde, no município de Itapemirim, no Litoral Sul do Estado.
A professora ficou internada por 22 dias em um hospital particular de Vitória e morreu após complicações decorrentes da doença nesta terça-feira (18). Valéria morava em Piúma, mas atuava em duas escolas de Marataízes. Segundo a prefeitura, ela era professora efetiva desde 2011 e atuava nas escolas José Marcelino e Láurea Freire, ambos na Barra de Itapemirim.
Segundo a amiga e colega de profissão Gislene Araújo, Valéria era conhecida pela dedicação a profissão e auto astral. Com aulas a distância, ela chegou a mandar um recado a seus alunos, que estava com saudades. Veja o vídeo:
A morte da educadora causou grande comoção no Litoral Sul. A professora e amiga Gislene Araújo conta que, além de Marataízes, Valéria atuou em Itapemirim, Piúma e Anchieta. Hoje fizemos um cortejo da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes até o cemitério de Itapemirim. Foi colocado o hino da cantora Rose Nascimento, Sempre fiel, era o hino que ela mais gostava, contou a amiga.

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