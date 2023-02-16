PRF simula acidentes na beira das BRs para alertar motoristas no ES

Em entrevista nesta quinta-feira (16), o inspetor Wilys Lyra explicou que a estratégia tem a intenção de evitar mais acidentes, chamando a atenção dos condutores para o risco durante viagens e deslocamentos, típicos desta época do ano.

"Pretendemos realizar essa ação durante o carnaval, mas pode ser feita em outro momento também. A cena mostra o que pode acontecer em caso de descumprimento das regras de trânsito"

A Operação Carnaval 2023 terá início à meia-noite desta sexta-feira (17) e segue até as 23h59 da próxima quarta-feira (22). Durante os seis dias, a PRF vai reforçar as fiscalizações com foco na embriaguez ao volante, no excesso de velocidade com uso de radares móveis, nas ultrapassagens indevidas, na obrigatoriedade do uso do cinto de segurança e no uso de celular ao volante e da cadeirinha no transporte de crianças.