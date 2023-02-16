A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está usando veículos batidos e com vidros quebrados, bonecos que simulam acidentados e até sangue artificial para alertar motoristas que passarem pelas rodovias federais no Espírito Santo durante o período de carnaval. As cenas já começaram a ser montadas às margens das BRs. A ideia é que elas choquem as pessoas que trafegarem pela via para que obedeçam as regras de trânsito.
Em entrevista nesta quinta-feira (16), o inspetor Wilys Lyra explicou que a estratégia tem a intenção de evitar mais acidentes, chamando a atenção dos condutores para o risco durante viagens e deslocamentos, típicos desta época do ano.
"Pretendemos realizar essa ação durante o carnaval, mas pode ser feita em outro momento também. A cena mostra o que pode acontecer em caso de descumprimento das regras de trânsito"
O planejamento da PRF deve contemplar, ao menos, oito veículos em diferentes pontos do Estado. O posto da corporação localizado em Viana deve ser o único a receber dois carros batidos. Já outras cidades devem receber uma simulação com um automóvel cada. São elas:
- Serra
- Guarapari
- Cachoeiro de Itapemirim
- Linhares
- São Mateus
- Brejetuba
PRF promove "convencimento" com carros batidos
A Operação Carnaval 2023 terá início à meia-noite desta sexta-feira (17) e segue até as 23h59 da próxima quarta-feira (22). Durante os seis dias, a PRF vai reforçar as fiscalizações com foco na embriaguez ao volante, no excesso de velocidade com uso de radares móveis, nas ultrapassagens indevidas, na obrigatoriedade do uso do cinto de segurança e no uso de celular ao volante e da cadeirinha no transporte de crianças.
PRF simula acidentes na beira das BRs para alertar motoristas no ES