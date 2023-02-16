Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Carnaval

PRF simula acidentes na beira das BRs para alertar motoristas no ES

Carros batidos, bonecos e sangue artificial são usados nas cenas montadas nas rodovias federais; ideia é chocar condutores e conscientizá-los sobre trânsito
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

16 fev 2023 às 09:48

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 09:48

Bonecos, sangue artificial e carros batidos serão colocados nas BRs pela PRF
Bonecos, sangue artificial e carros batidos serão colocados nas BRs  do ES pela PRF Crédito: Divulgação | PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) está usando veículos batidos e com vidros quebrados, bonecos que simulam acidentados e até sangue artificial para alertar motoristas que passarem pelas rodovias federais no Espírito Santo durante o período de carnaval. As cenas já começaram a ser montadas às margens das BRs. A ideia é que elas choquem as pessoas que trafegarem pela via para que obedeçam as regras de trânsito.
Em entrevista nesta quinta-feira (16), o inspetor Wilys Lyra explicou que a estratégia tem a intenção de evitar mais acidentes, chamando a atenção dos condutores para o risco durante viagens e deslocamentos, típicos desta época do ano.
"Pretendemos realizar essa ação durante o carnaval, mas pode ser feita em outro momento também. A cena mostra o que pode acontecer em caso de descumprimento das regras de trânsito"
Wilys Lyra - Inespetor da PRF
O planejamento da PRF deve contemplar, ao menos, oito veículos em diferentes pontos do Estado. O posto da corporação localizado em Viana deve ser o único a receber dois carros batidos. Já outras cidades devem receber uma simulação com um automóvel cada. São elas:
  • Serra
  • Guarapari
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Linhares
  • São Mateus
  • Brejetuba

PRF promove "convencimento" com carros batidos

A Operação Carnaval 2023 terá início à meia-noite desta sexta-feira (17) e segue até as 23h59 da próxima quarta-feira (22). Durante os seis dias, a PRF vai reforçar as fiscalizações com foco na embriaguez ao volante, no excesso de velocidade com uso de radares móveis, nas ultrapassagens indevidas, na obrigatoriedade do uso do cinto de segurança e no uso de celular ao volante e da cadeirinha no transporte de crianças.
PRF simula acidentes na beira das BRs para alertar motoristas no ES

Veja Também

87 novos radares, drone: BRs 101 e 262 terão operação de choque no ES

Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 101 em Viana

"Superviatura"? Porsche 911 Carrera S da PRF chama a atenção no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cachoeiro de Itapemirim Carnaval espírito santo Guarapari Linhares PRF São Mateus Serra trânsito Viana Brejetuba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo
Imagem de destaque
Aeroporto das Montanhas receberá grandes aviões? Veja como serão os voos
Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados