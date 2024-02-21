Preso por embriaguez ao volante, motorista é solto em audiência de custódia no ES

Segundo o termo de audiência de custódia, entre as decisões que levaram a Justiça Estadual a soltar José Marcos, foi o fato dele não possuir antecedentes criminais. Em consulta aos sistemas, constateis que inexistem procedimentos em desfavor do autuado", expôs a juíza Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes.

Causou acidente

José Marcos de Paula foi preso após causar um acidente na ES 248, na zona rural de Marilândia, no último domingo (18). No asfalto ficaram as marcas da tentativa de frenagem do veículo, um Fiat Doblò, que foi parar em um matagal após capotar, como é possível ver nas imagens abaixo.

Homem causa acidente e é preso por embriaguez ao volante em Marilândia Crédito: Redes sociais | @capbalbino

De acordo com a PM, durante o policiamento na ES 248, os militares visualizaram duas ambulâncias paradas às margens da rodovia, sendo uma do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e a outra de um hospital particular de Colatina. No local, os policiais constataram que se tratava de um acidente, onde um carro perdeu o controle em uma curva e capotou.

Em contato com os profissionais da ambulância do hospital, os militares foram informados que eles prestaram os primeiros socorros a um homem. Em seguida chegou o Samu, que socorreu a vítima e a levou ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina.

Populares no local disseram aos policiais que duas pessoas estavam no veículo envolvido no acidente, porém, uma não teria sido encontrada. Os policiais então se aproximaram do Doblò, ouviram um barulho no mato e uma pessoa andando, sendo esta a segunda vítima.

O homem disse que estava no veículo, mas afirmou não ser o condutor. Contudo, uma testemunha relatou aos militares que presenciou quando o indivíduo saiu da Lagoa do Batista, em Marilândia, dirigindo o veículo em alta velocidade.