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Acidente em Marilândia

Preso por embriaguez ao volante, motorista é solto em audiência de custódia no ES

José Marcos de Paula causou um acidente ao perder o controle do carro em uma curva na ES 248; ele ainda se recusou a fazer o teste do bafômetro

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 15:59

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

21 fev 2024 às 15:59
José Marcos de Paula, preso por embriaguez ao volante durante um policiamento da Polícia Militar na ES 248, na zona rural de Marilândia, no Noroeste capixaba, no último domingo (18), recebeu alvará de soltura em audiência de custódia realizada na terça-feira (20) em Colatina. Antes de ser preso, o homem perdeu o controle do carro que dirigia em uma curva e causou um acidente. De acordo a PM, ele ainda se recusou a fazer o teste do bafômetro.
Segundo o termo de audiência de custódia, entre as decisões que levaram a Justiça Estadual a soltar José Marcos, foi o fato dele não possuir antecedentes criminais. Em consulta aos sistemas, constateis que inexistem procedimentos em desfavor do autuado", expôs a juíza Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes. 

Causou acidente 

José Marcos de Paula foi preso após causar um acidente na ES 248, na zona rural de Marilândia, no último domingo (18). No asfalto ficaram as marcas da tentativa de frenagem do veículo, um Fiat Doblò, que foi parar em um matagal após capotar, como é possível ver nas imagens abaixo. 
Homem causa acidente e é preso por embriaguez ao volante em Marilândia
Homem causa acidente e é preso por embriaguez ao volante em Marilândia Crédito: Redes sociais | @capbalbino
De acordo com a PM, durante o policiamento na ES 248, os militares visualizaram duas ambulâncias paradas às margens da rodovia, sendo uma do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e a outra de um hospital particular de Colatina. No local, os policiais constataram que se tratava de um acidente, onde um carro perdeu o controle em uma curva e capotou.
Em contato com os profissionais da ambulância do hospital, os militares foram informados que eles prestaram os primeiros socorros a um homem. Em seguida chegou o Samu, que socorreu a vítima e a levou ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina.
Populares no local disseram aos policiais que duas pessoas estavam no veículo envolvido no acidente, porém, uma não teria sido encontrada. Os policiais então se aproximaram do Doblò, ouviram um barulho no mato e uma pessoa andando, sendo esta a segunda vítima.
O homem disse que estava no veículo, mas afirmou não ser o condutor. Contudo, uma testemunha relatou aos militares que presenciou quando o indivíduo saiu da Lagoa do Batista, em Marilândia, dirigindo o veículo em alta velocidade.
Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro, porém foi verificado que ele apresentava dificuldade no equilíbrio, fala alterada, olhos vermelhos e desordem nas vestes. Dessa foram, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, ele foi encaminhado para o sistema prisional.

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Carro capota e motorista acaba preso por embriaguez ao volante em Marilândia

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