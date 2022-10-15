Prefeituras realizam limpeza para retirar manchas de óleo em praias

Equipes realizaram limpeza em praias de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares / Divulgação

Neste sábado (15), nas praias de Pontal do Ipiranga e de Guriri, houve serviço de limpeza. A ação faz parte dos trabalhos que estão sendo feitos pelas equipes de meio ambiente para monitorar a situação.

LINHARES

Em Linhares, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou, por meio de nota, que encontrou uma pequena quantidade de vestígio de óleo em Pontal do Ipiranga na manhã deste sábado (15). Porém, o local segue liberado para banho. Foram coletados 7,6kg de resíduo de óleo.

Em Regência, nada foi encontrado. A limpeza das praias ocorrerá sempre pela manhã, em decorrência de maré.

“Caso sejam identificados vestígios de óleo, a Prefeitura de Linhares conta com a colaboração da população, acionando o Comitê de Crise através do telefone 153, da Guarda Civil Municipal ou no (27) 98132-1130, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.”

SÃO MATEUS

Em São Mateus também ocorreu ação de limpeza na praia de Guriri na manhã deste sábado (15). de acordo com a secretaria de Meio Ambiente.

“O pessoal da Marinha está aqui desde ontem fazendo levantamento e monitoramento. Já recolheu amostras e levou para Vitória. Alguns pedaços são de 300 a 400 gramas cada um, ”, disse o secretário de Meio Ambiente, Ricardo Louzada.

ORIGEM É MONITORADA

Por meio de nota, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) informou que está realizando o monitoramento no Parque Estadual de Itaúnas e na Área de Proteção Ambiental (APA) de Conceição da Barra, bem como o recolhimento do material encontrado.

Além disso, o Iema está em contato com Marinha e Ibama para apoio nas ações de limpeza, contenção e destinação do material encontrado e para obter também informações sobre a origem do material e alinhamento de um plano de ação único e integrado.