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Norte do Estado

Prefeituras realizam limpeza para retirar manchas de óleo em praias

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), junto com prefeituras, está acompanhando e monitorando os locais

Publicado em 15 de Outubro de 2022 às 14:06

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

15 out 2022 às 14:06
Equipes realizaram limpeza em praias de Linhares
Equipes realizaram limpeza em praias de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares / Divulgação
As equipes de meio ambiente continuam monitorando os fragmentos de óleo que apareceram em praias do Norte do Estado. Os primeiros vestígios foram encontrados na quarta-feira (12), na praia de Itaúnas, em Conceição da Barra. Na manhã de quinta (13), os fragmentos surgiram em Guriri, São Mateus e, em seguida, em Pontal do Ipiranga, em Linhares. Outros balneários da região são monitorados.
Neste sábado (15), nas praias de Pontal do Ipiranga e de Guriri, houve serviço de limpeza. A ação faz parte dos trabalhos que estão sendo feitos pelas equipes de meio ambiente para monitorar a situação.

LINHARES

Em Linhares, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou, por meio de nota, que encontrou uma pequena quantidade de vestígio de óleo em Pontal do Ipiranga na manhã deste sábado (15). Porém, o local segue liberado para banho. Foram coletados 7,6kg de resíduo de óleo. 
Em Regência, nada foi encontrado. A limpeza das praias ocorrerá sempre pela manhã, em decorrência de maré.
“Caso sejam identificados vestígios de óleo, a Prefeitura de Linhares conta com a colaboração da população, acionando o Comitê de Crise através do telefone 153, da Guarda Civil Municipal ou no (27) 98132-1130, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.”

SÃO MATEUS

Em São Mateus também ocorreu ação de limpeza na praia de Guriri na manhã deste sábado (15). de acordo com a secretaria de Meio Ambiente.
“O pessoal da Marinha está aqui desde ontem fazendo levantamento e monitoramento. Já recolheu amostras e levou para Vitória. Alguns pedaços são de 300 a 400 gramas cada um, ”, disse o secretário de Meio Ambiente, Ricardo Louzada.

ORIGEM É MONITORADA

Por meio de nota, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) informou que está realizando o monitoramento no Parque Estadual de Itaúnas e na Área de Proteção Ambiental (APA) de Conceição da Barra, bem como o recolhimento do material encontrado.
Além disso, o Iema está em contato com Marinha e Ibama para apoio nas ações de limpeza, contenção e destinação do material encontrado e para obter também informações sobre a origem do material e alinhamento de um plano de ação único e integrado.

Correção

16/10/2022 - 11:39
O secretário de Meio Ambiente de São Mateus se chama Ricardo Louzada, não Ricardo Serpe de Lima como divulgado na versão anterior desta matéria. O texto foi corrigido.

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Linhares São Mateus Óleo nas Praias
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