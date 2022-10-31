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Dia de Finados

Prefeituras divulgam regras e horários dos cemitérios na Grande Vitória

Em algumas cidades, os cemitérios abrem para visitação a partir das 7h. Prefeituras informam que intensificaram os serviços de limpeza e manutenção nas áreas comuns dos locais

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 11:27

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

31 out 2022 às 11:27
As mudanças foram definidas para evitar a proliferação da Covid-19. Idosos e pessoas com comorbidades são recomendados a visitar, preferencialmente, das 7h às 10h.
Prefeituras divulgam regras e horários dos cemitérios na Grande Vitória Crédito: Marcia Leal/PMCI
Prefeituras da Grande Vitória divulgaram as regras e horários estabelecidas para a visitação nesta quarta-feira (2), Dia dos Finados. As administrações municipais destacaram que, devido ao feriado,  houve uma intensificação nos serviços de limpeza e manutenção nos cemitérios, como: capinação, pintura, caiação e varrição.
Algumas prefeituras mostram que esperam mais movimento nos cemitérios nesse feriado, em relação ao ano de 2021. 

VEJA OS HORÁRIOS E REGRAS EM CADA CIDADE:

Vitória

A Prefeitura de Vitória que os cemitérios de Maruípe e Santo Antônio estarão abertos das 7h às 17h. Também é informado que os trabalhos de limpeza e manutenções preventivas foram realizadas devido o grande volume de pessoas esperado. Vale destacar que, é responsabilidade dos familiares a limpeza e manutenção dos túmulos/jazigos.
A prefeitura destacou ser proibida a venda de produtos dentro do cemitério e se acenda velas fora do local apropriado.
  • Cemitério de Maruípe, conhecido como Boa Vista - Avenida Adolfo Cassoli, 318 - Maruípe, Vitória 
  • Cemitério Santo Antônio - Avenida Santo Antônio, 1650 - Santo Antônio, Vitória

Vila Velha

A prefeitura informou que os seis cemitérios de Vila Velha funcionarão no horário de atendimento padrão, das 8h às 17h. A administração municipal informou que, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, intensificou os serviços de capina, roçagem, limpeza, varrição, poda de árvores, pintura nas áreas comuns e reforma de muros, capelas e velório de todos os cemitérios
A orientação da prefeitura é que cada pessoa adote medidas para se proteger, em caso de sol forte ou mormaço, como chapéu, protetor solar e garrafas de água, por exemplo.
  • Cemitério Centro de Vila Velha, Rua Coronel Sodré, s/n, Centro de Vila Velha 
  • Cemitério de Santa Inês, Rua Ruy Braga Ribeiro, 900, Santa Inês
  • Cemitério do Bosque, Rua Bela Vista, 36, Alvorada 
  • Cemitério da Barra do Jucu, Avenida Praia, s/n, Barra do Jucu
  • Cemitério da Ponta da Fruta, Morro da Lagoa, s/n, Ponta da Fruta (atrás do Parque da Paz)
  • Cemitério da Ponta Fruta, Avenida da Praia, s/n, Ponta da Fruta.

Serra

A Prefeitura da Serra informou que espera aproximadamente 80 mil pessoas nos seis cemitérios do município. O horário de visitação será das 8h às 17h e haverá distribuição gratuita de flores nas entradas dos cemitérios. Igrejas localizadas na região onde estão os cemitérios programaram missas ao longo do dia.
Segundo a administração municipal, serviços de capina, limpeza, pintura, poda e outros foram intensificados, além do serviço especial para esclarecimento de dúvidas.
  • Cemitério de Carapina
  • Cemitério de  Jacaraípe
  • Cemitério de Nova Almeida
  • Cemitério de Pitanga
  • Cemitério de  Serra Sede
  • Cemitério de  São Domingos

Cariacica

A Prefeitura de Cariacica estima cerca de 10 mil pessoas visitando os oito cemitérios municipais, que estão sendo preparados pela Secretaria de Serviços  (Semserv).  Os locais estão recebendo manutenção e limpeza e vão ser equipados com banheiros químicos e tendas para o público. A pasta também continuar o processo de recadastramento junto às famílias das pessoas sepultadas.
“Desde o início da gestão, a Secretaria de Serviços vem trabalhando com muito empenho na limpeza e na manutenção e na revitalização dos cemitérios. A Semserv também já publicou uma nova licitação para oferecer uma estrutura ainda melhor, prezando pela organização, modernização e informatização”, afirmou Marcos Aranda, secretário de Serviços.
  • Cemitério Santo Agostinho, Rua Santo Agostinho, s/nº, Bairro Aparecida
  • Cemitério São Jorge, Rua Projetada, s/nº, Oriente
  • Cemitério São Pedro, Rua Telefônica, s/nº, Cruzeiro do Sul
  • Cemitério São José, Rua Demóstenes Nunes Vieira, s/nº, Alto Lage
  • Cemitério Jardim da Saudade, Rodovia BR-101 (Contorno), Nova Rosa da Penha 
  • Cemitério São João Batista, Rua Florentino Avidos, s/n°, Cariacica-Sede
  • Cemitério Santo Amaro, Rua Goiás, s/n°, Novo Brasil
  • Cemitério Padre Mathias, Rodovia BR-101 (Contorno), 3255, Nova Rosa da Penha

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