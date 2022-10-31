Prefeituras divulgam regras e horários dos cemitérios na Grande Vitória Crédito: Marcia Leal/PMCI

Prefeituras da Grande Vitória divulgaram as regras e horários estabelecidas para a visitação nesta quarta-feira (2), Dia dos Finados. As administrações municipais destacaram que, devido ao feriado, houve uma intensificação nos serviços de limpeza e manutenção nos cemitérios, como: capinação, pintura, caiação e varrição.

Algumas prefeituras mostram que esperam mais movimento nos cemitérios nesse feriado, em relação ao ano de 2021.

VEJA OS HORÁRIOS E REGRAS EM CADA CIDADE:

Vitória

Prefeitura de Vitória que os cemitérios de Maruípe e Santo Antônio estarão abertos das 7h às 17h. Também é informado que os trabalhos de limpeza e manutenções preventivas foram realizadas devido o grande volume de pessoas esperado. Vale destacar que, é responsabilidade dos familiares a limpeza e manutenção dos túmulos/jazigos.

A prefeitura destacou ser proibida a venda de produtos dentro do cemitério e se acenda velas fora do local apropriado.

Cemitério de Maruípe, conhecido como Boa Vista - Avenida Adolfo Cassoli, 318 - Maruípe, Vitória

Cemitério Santo Antônio - Avenida Santo Antônio, 1650 - Santo Antônio, Vitória

Vila Velha

A prefeitura informou que os seis cemitérios de Vila Velha funcionarão no horário de atendimento padrão, das 8h às 17h. A administração municipal informou que, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, intensificou os serviços de capina, roçagem, limpeza, varrição, poda de árvores, pintura nas áreas comuns e reforma de muros, capelas e velório de todos os cemitérios

A orientação da prefeitura é que cada pessoa adote medidas para se proteger, em caso de sol forte ou mormaço, como chapéu, protetor solar e garrafas de água, por exemplo.

Cemitério Centro de Vila Velha, Rua Coronel Sodré, s/n, Centro de Vila Velha

Cemitério de Santa Inês, Rua Ruy Braga Ribeiro, 900, Santa Inês

Cemitério do Bosque, Rua Bela Vista, 36, Alvorada

Cemitério da Barra do Jucu, Avenida Praia, s/n, Barra do Jucu

Cemitério da Ponta da Fruta, Morro da Lagoa, s/n, Ponta da Fruta (atrás do Parque da Paz)

Cemitério da Ponta Fruta, Avenida da Praia, s/n, Ponta da Fruta.



Serra

Prefeitura da Serra informou que espera aproximadamente 80 mil pessoas nos seis cemitérios do município. O horário de visitação será das 8h às 17h e haverá distribuição gratuita de flores nas entradas dos cemitérios. Igrejas localizadas na região onde estão os cemitérios programaram missas ao longo do dia.

Segundo a administração municipal, serviços de capina, limpeza, pintura, poda e outros foram intensificados, além do serviço especial para esclarecimento de dúvidas.

Cemitério de Carapina

Cemitério de Jacaraípe

Cemitério de Nova Almeida

Cemitério de Pitanga

Cemitério de Serra Sede

Cemitério de São Domingos

Cariacica

Prefeitura de Cariacica estima cerca de 10 mil pessoas visitando os oito cemitérios municipais, que estão sendo preparados pela Secretaria de Serviços (Semserv). Os locais estão recebendo manutenção e limpeza e vão ser equipados com banheiros químicos e tendas para o público. A pasta também continuar o processo de recadastramento junto às famílias das pessoas sepultadas.

“Desde o início da gestão, a Secretaria de Serviços vem trabalhando com muito empenho na limpeza e na manutenção e na revitalização dos cemitérios. A Semserv também já publicou uma nova licitação para oferecer uma estrutura ainda melhor, prezando pela organização, modernização e informatização”, afirmou Marcos Aranda, secretário de Serviços.