Prefeituras divulgam regras e horários dos cemitérios na Grande Vitória

Prefeituras da Grande Vitória divulgaram as regras e horários estabelecidas para a visitação nesta quarta-feira (2), Dia dos Finados. As administrações municipais destacaram que, devido ao feriado, houve uma intensificação nos serviços de limpeza e manutenção nos cemitérios, como: capinação, pintura, caiação e varrição.
Algumas prefeituras mostram que esperam mais movimento nos cemitérios nesse feriado, em relação ao ano de 2021.
VEJA OS HORÁRIOS E REGRAS EM CADA CIDADE:
Vitória
A Prefeitura de Vitória que os cemitérios de Maruípe e Santo Antônio estarão abertos das 7h às 17h. Também é informado que os trabalhos de limpeza e manutenções preventivas foram realizadas devido o grande volume de pessoas esperado. Vale destacar que, é responsabilidade dos familiares a limpeza e manutenção dos túmulos/jazigos.
A prefeitura destacou ser proibida a venda de produtos dentro do cemitério e se acenda velas fora do local apropriado.
- Cemitério de Maruípe, conhecido como Boa Vista - Avenida Adolfo Cassoli, 318 - Maruípe, Vitória
- Cemitério Santo Antônio - Avenida Santo Antônio, 1650 - Santo Antônio, Vitória
Vila Velha
A prefeitura informou que os seis cemitérios de Vila Velha funcionarão no horário de atendimento padrão, das 8h às 17h. A administração municipal informou que, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, intensificou os serviços de capina, roçagem, limpeza, varrição, poda de árvores, pintura nas áreas comuns e reforma de muros, capelas e velório de todos os cemitérios
A orientação da prefeitura é que cada pessoa adote medidas para se proteger, em caso de sol forte ou mormaço, como chapéu, protetor solar e garrafas de água, por exemplo.
- Cemitério Centro de Vila Velha, Rua Coronel Sodré, s/n, Centro de Vila Velha
- Cemitério de Santa Inês, Rua Ruy Braga Ribeiro, 900, Santa Inês
- Cemitério do Bosque, Rua Bela Vista, 36, Alvorada
- Cemitério da Barra do Jucu, Avenida Praia, s/n, Barra do Jucu
- Cemitério da Ponta da Fruta, Morro da Lagoa, s/n, Ponta da Fruta (atrás do Parque da Paz)
- Cemitério da Ponta Fruta, Avenida da Praia, s/n, Ponta da Fruta.
Serra
A Prefeitura da Serra informou que espera aproximadamente 80 mil pessoas nos seis cemitérios do município. O horário de visitação será das 8h às 17h e haverá distribuição gratuita de flores nas entradas dos cemitérios. Igrejas localizadas na região onde estão os cemitérios programaram missas ao longo do dia.
Segundo a administração municipal, serviços de capina, limpeza, pintura, poda e outros foram intensificados, além do serviço especial para esclarecimento de dúvidas.
- Cemitério de Carapina
- Cemitério de Jacaraípe
- Cemitério de Nova Almeida
- Cemitério de Pitanga
- Cemitério de Serra Sede
- Cemitério de São Domingos
Cariacica
A Prefeitura de Cariacica estima cerca de 10 mil pessoas visitando os oito cemitérios municipais, que estão sendo preparados pela Secretaria de Serviços (Semserv). Os locais estão recebendo manutenção e limpeza e vão ser equipados com banheiros químicos e tendas para o público. A pasta também continuar o processo de recadastramento junto às famílias das pessoas sepultadas.
“Desde o início da gestão, a Secretaria de Serviços vem trabalhando com muito empenho na limpeza e na manutenção e na revitalização dos cemitérios. A Semserv também já publicou uma nova licitação para oferecer uma estrutura ainda melhor, prezando pela organização, modernização e informatização”, afirmou Marcos Aranda, secretário de Serviços.
- Cemitério Santo Agostinho, Rua Santo Agostinho, s/nº, Bairro Aparecida
- Cemitério São Jorge, Rua Projetada, s/nº, Oriente
- Cemitério São Pedro, Rua Telefônica, s/nº, Cruzeiro do Sul
- Cemitério São José, Rua Demóstenes Nunes Vieira, s/nº, Alto Lage
- Cemitério Jardim da Saudade, Rodovia BR-101 (Contorno), Nova Rosa da Penha
- Cemitério São João Batista, Rua Florentino Avidos, s/n°, Cariacica-Sede
- Cemitério Santo Amaro, Rua Goiás, s/n°, Novo Brasil
- Cemitério Padre Mathias, Rodovia BR-101 (Contorno), 3255, Nova Rosa da Penha