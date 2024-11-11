Prefeitura de Vitória passou asfalto sobre tampas de bueiros, diz Cesan

Local onde houve vazamento de água na Avenida Marechal Campos, em Vitória Crédito: Oliveira Alves/ TV Gazeta

Bom Dia ES que a obra de recapeamento, realizada pela Um vazamento na rede de esgoto na Avenida Marechal Campos , em Vitória, causou reclamações na região e fez com que um representante da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) fosse ao local verificar o problema na manhã desta segunda-feira (11). No local, o gestor da Divisão de Operação e Manutenção Vitória da Cesan, Lincoln Pacelli Belfi, disse em entrevista aoque a obra de recapeamento, realizada pela Prefeitura de Vitória em diversos locais, cobriu os poços de vista (PV) — tampas de bueiro. Isso estaria atrapalhando a realização de manutenção preventiva e, consequentemente, vazamentos na rede de esgoto.

Segundo o gestor da Cesan, Lincoln Belfi, o principal motivo do problema é que o asfalto colocado pela prefeitura durante um recapeamento, teria coberto as tampas de bueiro e isso dificultaria a realização de manutenções preventivas. Ele afirmou que o problema não ocorre somente na Avenida na Marechal Campos, mas em outros pontos de Vitória, como na Avenida Paulino Muller, na pracinha do bairro Jardim da Penha, e outros.

Lincoln afirmou que a Cesan está em contato com a Prefeitura de Vitória para ser feito o levantamento de onde estão essas tampas, e assim, seja realizada manutenção preventiva e corretiva dos problemas com a rede. Além dos Poços de Vista (bueiros) da rede de esgoto, o mesmo problema também estaria afetando a rede de distribuição de água, pois válvulas desse sistema também teriam sido cobertas.

"Todo asfalto foi colocado em cima dos bueiros e isso atrapalha nosso trabalho do dia a dia, e causa, consequentemente, problemas ao meio ambiente" Lincoln Pacelli Belfi - Gestor da Divisão de Operação e Manutenção Vitória da Cesan

Sem prazo para solução definitiva

Ainda durante a exibição do programa, por volta das 7h30 da manhã, Lincoln disse que na Avenida Marechal Campos foi feita a abertura da tampa e correção do vazamento. Ele, no entanto, disso, que o trabalho de levantamento de onde estão as tampas e abertura delas é da Prefeitura de Vitória.

Segundo ele, como esse trabalhado é feito junto à administração municipal, não era possível dar um prazo para que o problema fosse totalmente corrigido. “Estamos tendo muitas reuniões com a prefeitura. Porém, o que acontece, é que o asfalto está entrando e não está sendo feito o levantamento dos PV (tampas de bueiro). Vamos cobrar isso deles (prefeitura)”, disse.

Além disso, ele disse que caso não seja possível realizar a manutenção preventiva, o problema pode retornar em breve. “A manutenção preventiva é fundamental. A gente precisa limpar a rede de esgoto direito para não ter vazamentos e ela funcione normalmente”, alertou.

O que diz a Prefeitura de Vitória

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória informou disse que, segundo a Secretaria Municipal de Obras, uma equipe da prefeitura iria ao local, ainda nesta segunda-feira (11), para fazer o levantamento do poço de visita (PV). "A secretaria reforça que o recapeamento da via é realizado em parceria com a Cesan, a quem cabe a responsabilidade pelo desentupimento da rede de esgoto", diz a nota.

A reportagem de A Gazeta, então, questionou a administração municipal sobre outros pontos citados pelo gestor da Cesan, onde o tampas de bueiro também foram cobertas por asfalto. Por nota, a prefeitura respondeu que está fazendo o levantamento e a Cesan está autorizada a retirar a camada mais fina do asfalto em casos emergenciais.