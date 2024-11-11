Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Problema em avenidas

Prefeitura de Vitória passou asfalto sobre tampas de bueiros, diz Cesan

Após vazamento na rede de esgoto na Avenida Marechal Campos, gestor da Cesan disse que a administração municipal cobriu vários bueiros da cidade com asfalto durante obras

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 12:12

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

11 nov 2024 às 12:12
Local onde houve vazamento de água na Avenida Marechal Campos, em Vitória
Local onde houve vazamento de água na Avenida Marechal Campos, em Vitória Crédito: Oliveira Alves/ TV Gazeta
Um vazamento na rede de esgoto na Avenida Marechal Campos, em Vitória, causou reclamações na região e fez com que um representante da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) fosse ao local verificar o problema na manhã desta segunda-feira (11). No local, o gestor da Divisão de Operação e Manutenção Vitória da Cesan, Lincoln Pacelli Belfi, disse em entrevista ao Bom Dia ES que a obra de recapeamento, realizada pela Prefeitura de Vitória em diversos locais, cobriu os poços de vista (PV) — tampas de bueiro. Isso estaria atrapalhando a realização de manutenção preventiva e, consequentemente, vazamentos na rede de esgoto. 
Segundo o gestor da Cesan, Lincoln Belfi, o principal motivo do problema é que o asfalto colocado pela prefeitura durante um recapeamento, teria coberto as tampas de bueiro e isso dificultaria a realização de manutenções preventivas. Ele afirmou que o problema não ocorre somente na Avenida na Marechal Campos, mas em outros pontos de Vitória, como na Avenida Paulino Muller, na pracinha do bairro Jardim da Penha, e outros.
Lincoln afirmou que a Cesan está em contato com a Prefeitura de Vitória para ser feito o levantamento de onde estão essas tampas, e assim, seja realizada manutenção preventiva e corretiva dos problemas com a rede. Além dos Poços de Vista (bueiros) da rede de esgoto, o mesmo problema também estaria afetando a rede de distribuição de água, pois válvulas desse sistema também teriam sido cobertas. 
"Todo asfalto foi colocado em cima dos bueiros e isso atrapalha nosso trabalho do dia a dia, e causa, consequentemente, problemas ao meio ambiente"
Lincoln Pacelli Belfi - Gestor da Divisão de Operação e Manutenção Vitória da Cesan

Sem prazo para solução definitiva

Ainda durante a exibição do programa, por volta das 7h30 da manhã, Lincoln disse que na Avenida Marechal Campos foi feita a abertura da tampa e correção do vazamento. Ele, no entanto, disso, que o trabalho de levantamento de onde estão as tampas e abertura delas é da Prefeitura de Vitória.
Segundo ele, como esse trabalhado é feito junto à administração municipal, não era possível dar um prazo para que o problema fosse totalmente corrigido. “Estamos tendo muitas reuniões com a prefeitura. Porém, o que acontece, é que o asfalto está entrando e não está sendo feito o levantamento dos PV (tampas de bueiro). Vamos cobrar isso deles (prefeitura)”, disse.
Além disso, ele disse que caso não seja possível realizar a manutenção preventiva, o problema pode retornar em breve. “A manutenção preventiva é fundamental. A gente precisa limpar a rede de esgoto direito para não ter vazamentos e ela funcione normalmente”, alertou. 

O que diz a Prefeitura de Vitória

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória informou disse que, segundo a Secretaria Municipal de Obras, uma equipe da prefeitura iria ao local, ainda nesta segunda-feira (11), para fazer o levantamento do poço de visita (PV). "A secretaria reforça que o recapeamento da via é realizado em parceria com a Cesan, a quem cabe a responsabilidade pelo desentupimento da rede de esgoto", diz a nota.
A reportagem de A Gazeta, então, questionou a administração municipal sobre outros pontos citados pelo gestor da Cesan, onde o tampas de bueiro também foram cobertas por asfalto. Por nota, a prefeitura respondeu que está fazendo o levantamento e a Cesan está autorizada a retirar a camada mais fina do asfalto em casos emergenciais. 
"A Prefeitura de Vitória já recapeou 100 quilômetros das vias da cidade, e a segunda etapa deste trabalho é o levantamento dos poços de visita. A Secretaria Municipal de Obras (Semob) informa que a Cesan está autorizada a retirar a fina camada de asfalto - em média, 5 centímetros – colocada temporariamente sobre os PV´s nos casos emergenciais. Lembrando que o recapeamento das vias teve sua programação adiada na maioria das vias em função de solicitação da Cesan, que alegou a necessidade de ampliar ou reconstruir suas redes de água e esgoto. A Avenida Marechal Campos foi uma dessas vias que tiveram o recapeamento adiado a pedido da Cesan. A equipe da PMV está na via retirando a fina camada de asfalto nos poços de visita da concessionária", diz a nota enviada à reportagem. 

Veja Também

Morre homem baleado na cabeça na frente do filho em Vila Velha

Acidente entre carros deixa um morto e 5 feridos na BR 101 em Aracruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória Cesan Asfalto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como a contação de histórias contribui para o desenvolvimento infantil
Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados