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Prefeitura da Serra cria teste para identificar violência contra a mulher

Além de indicar se a mulher é vítima de relacionamento abusivo, o formulário online traz endereços e contatos das redes de atendimento do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2023 às 16:43

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 16:43

violência; mulher; importunação sexual
Iniciativa da administração municipal recebeu o nome de "Conta comigo! Você não está Sozinha!" Crédito: Freepik
Para auxiliar no combate à violência contra a mulher, a Prefeitura da Serra desenvolveu um formulário on-line que ajuda possíveis vítimas a identificarem se estão em um relacionamento abusivo. A secretária de Políticas Pública para as Mulheres, Lilian Mota, detalhou a iniciativa durante uma entrevista para a CBN Vitória. 
De acordo com ela, o objetivo do projeto, intitulado "Conta comigo! Você não está Sozinha!", é conscientizar as pessoas sobre a violência e encorajá-las a buscar ajuda quando necessário. Por isso, além de indicar se a mulher é, de fato, uma vítima, o link traz endereços e contatos das redes de atendimento do município.
"A Prefeitura está identificando se essa mulher da Serra está em um relacionamento abusivo, porque, às vezes, ela não se percebe nessa posição – e quando chega a entender o que está acontecendo, muitas vezes, já está em uma situação um pouco mais agravada"
Lilian Mota - Secretária de Políticas Pública para as Mulheres da Serra
A secretária destacou que o teste poderá ser acessado também por meio do QR Code impresso em cartazes distribuídos em espaços como ônibus, escolas, unidades de saúde e outras repartições públicas. Nesta quarta-feira (02), por exemplo, houve uma ação no Terminal de Laranjeiras ao longo de todo o dia. 
Alguns dos questionamentos feitos no formulário online da Prefeitura da Serra
Algumas das violências listadas no formulário online da Prefeitura da Serra Crédito: Reprodução | Jotform
Ainda segundo a administração municipal, a partir do questionário, será possível conhecer os principais tipos de violências e também a incidência por bairro. Diante dos resultados, conforme afirmou Lilian, há a expectativa de criar estratégias para enfrentar essas situações.
"Importante pontuar que essa mulher não precisa se identificar. Às vezes, não quer falar quem ela é. Mas é importante que ela fale de qual bairro reside, porque quando você identifica o bairro, conseguimos identificar qual o principal tipo de violência praticado contra a mulher naquele local. Assim, a gente consegue fazer políticas mais efetivas e pontuais", afirmou Lilian Mota.
"Às vezes são coisas que, por conta de uma brincadeira dentro do seu relacionamento, acha normal. Não está entendo que é o início de um relacionamento abusivo. Piadas abusivas, chantagens, mentiras, até chegar à violência física. Guardar, esconder objetos dessa mulher, ou também proibí-la de usar certas roupas"
Lilian Mota - Secretária de Políticas Pública para as Mulheres da Serra

Como denunciar

Se estiver em situação de violência, procure a Delegacia Especializada do Município de segunda a sexta das 08h às 17h - DEAM/SERRA - Rua Sebastião Rodrigues Miranda, 49, bairro Boa Vista II, Serra, CEP: 29161-027; telefone (27) 3328-7217 (27) 3328-2869. Em casos de emergência ligue 190!
Após as 17h e nos finais de semana, procure a Delegacia de Plantão Especial da Mulher - Rua Hermes Curry Carneiro, 350 - Ilha de Santa Maria, Vitória - ES, 29051-210 - funcionamento 24h; telefone (27) 3323-4045.

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