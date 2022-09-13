Poste pega fogo e moradores relatam falta de energia em Vitória; vídeo

Um poste pegou fogo na Rua da Grécia, no bairro Barro Vermelho, em Vitória, na manhã desta terça-feira (13). Há relatos de moradores que dizem estar sem energia na região.
Segundo moradores, a falta de energia começou por volta das 8h30. Equipes da EDP, empresa que fornece energia ao Espírito Santo, estão no local para fazer o reparo. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.
Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra o poste em chamas. Nas imagens, é possível ver que o fogo está próximo também de uma árvore. Veja abaixo:
Em nota, a EDP afirmou que uma equipe está no local para restabelecer a energia o mais rápido possível. "O fornecimento de energia está interrompido para os clientes do entorno do local da ocorrência. A causa está sendo apurada", ressaltou a empresa.