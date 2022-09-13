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Barro Vermelho

Poste pega fogo e moradores relatam falta de energia em Vitória; vídeo

Incêndio em poste na manhã desta terça (13) deixou moradores de prédios da região sem energia desde as 8h30
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

13 set 2022 às 10:12

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 10:12

Poste pega fogo na Rua da Grécia, Barro Vermelho
Poste pega fogo na Rua da Grécia, no Barro Vermelho Crédito: Reprodução/Leitor de A Gazeta
Um poste pegou fogo na Rua da Grécia, no bairro Barro Vermelho, em Vitória, na manhã desta terça-feira (13). Há relatos de moradores que dizem estar sem energia na região.
Segundo moradores, a falta de energia começou por volta das 8h30. Equipes da EDP, empresa que fornece energia ao Espírito Santo, estão no local para fazer o reparo. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.
Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra o poste em chamas. Nas imagens, é possível ver que o fogo está próximo também de uma árvore. Veja abaixo:
Em nota, a EDP afirmou que uma equipe está no local para restabelecer a energia o mais rápido possível. "O fornecimento de energia está interrompido para os clientes do entorno do local da ocorrência. A causa está sendo apurada", ressaltou a empresa.

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