Poste parte ao meio após acidente com caminhão na Serra

Um poste apareceu partido ao meio nesta terça-feira (06) em uma das principais vias da Serra, a Avenida Alpheu Ribeiro, no bairro Carapina Grande. Em um vídeo enviado ao jornal A Gazeta, é possível ver que apenas os fios da rede elétrica sustentam a estrutura, que aparenta sofrer risco de desabamento.
De acordo com a EDP, concessionária de energia da região, um caminhão colidiu contra o poste no final da tarde, o que ocasionou o problema. "A equipe de obras pesadas da empresa está a caminho para fazer o reparo e não tem cliente sem energia", informou a instituição.