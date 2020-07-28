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Viagens gravadas

Por mais segurança, motoristas de aplicativo instalam câmera no carro no ES

Câmera é instalada próxima ao retrovisor, tem visão panorâmica do veículo e capta foto, vídeo e áudio de dentro do carro. Motoristas de aplicativo têm custeado a instalação dos equipamentos como medida para evitar assaltos

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 10:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 10:54
Com os contantes assaltos à motoristas de aplicativos, instalação de câmeras que registram em imagens e áudio tudo que acontece dentro do veículo passou a ser uma opção a mais de segurança.
Motoristas de aplicativo passaram a instalar câmera dentro do carro para ter mais segurança Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um motorista de aplicativo, de 27 anos, reagiu a um assalto, em Vitória, e acabou sendo arrastado do lado de fora do veículo enquanto lutava contra o suspeito no último domingo (26). Situações como essa, de violência e assalto durante o trabalho, são cada vez mais comuns. Por isso, muitos motoristas de aplicativo têm recorrido à instalação de câmera dentro do carro para ter mais segurança, segundo mostrou reportagem do Bom Dia ES, da TV Gazeta, nesta terça-feira (28). O serviço é bancado pelos próprios motoristas, que buscam um pouco mais de tranquilidade para trabalhar.
O equipamento consegue registrar as imagens, em foto, vídeo e áudio, dos ocupantes do veículo. O motorista Henrique Rebelo nunca foi assaltado, mas fez questão de instalar a câmera dentro do carro. "A gente trabalha sozinho. Só de saber que tem uma pessoa na retaguarda, monitorando 24h por dia, sete dias por semana, inclusive com gravação de voz, é uma segurança", justifica.
Com os contantes assaltos à motoristas de aplicativos, instalação de câmeras que registram em imagens e áudio tudo que acontece dentro do veículo passou a ser uma opção a mais de segurança.
Henrique Rebelo nunca foi assaltado, mas preferiu instalar câmera no carro para ter mais segurança Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Já o motorista Marcos Júnior foi assaltado duas vezes e quase sequestrado durante o trabalho. "Na primeira vez, era por volta das 17 horas quando uma moça me chamou no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Quando eu cheguei no local tinha  um rapaz com ela, e eles anunciaram o assalto a mão armada. Na segunda vez, em Vila Velha, quando cheguei na Barra do Jucu junto do passageiro, ele mudou o destino para Morada da Barra. E assim que ele mudou o destino, em um certo lugar lá embarcou outro rapaz. A partir daquele momento eu já sabia que a minha vida estava em risco", recorda.
Mas agora o carro que Marcos dirige é monitorado. "Me traz uma segurança a mais para eu poder trabalhar. Sem isso eu não estaria trabalhando hoje", afirma.

COMO A CÂMERA FUNCIONA

O diretor de uma empresa de transporte por aplicativo, Thiago Hipólito, explica que os motoristas não têm obrigação de instalar as câmeras, mas os que fizerem essa escolha estão liberados da taxa de instalação até o mês que vem. 
"É instalado próximo ao retrovisor do carro. Possui uma câmera olho de peixe, que traz essa visão panorâmica, também capta som e tem modo noturno. Do começo até o final da corrida, a câmera faz imagens periódicas e o motorista tem a sua disposição um botão de segurança, que ele pode acionar nossa central e a partir daí a  corrida passa a ser monitorada em tempo real", explicou.
Com os contantes assaltos à motoristas de aplicativos, instalação de câmeras que registram em imagens e áudio tudo que acontece dentro do veículo passou a ser uma opção a mais de segurança.
Câmera é instalada próximo ao retrovisor do carro Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Para o Presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo do Espírito Santo, Luiz Fernando Muller, a alternativa é boa e pode ajudar a reduzir o número de assaltos contra motorista de aplicativo.
"Visa proteger o passageiro e também, ainda mais, o motorista de aplicativo, visto que os bandidos quando souberem disso vão ficar um pouco mais receosos de entrar em nossos veículos", concluiu.
Com informações da TV Gazeta

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