Por mais segurança, motoristas de aplicativo instalam câmera no carro no ES

Motoristas de aplicativo passaram a instalar câmera dentro do carro para ter mais segurança Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O equipamento consegue registrar as imagens, em foto, vídeo e áudio, dos ocupantes do veículo. O motorista Henrique Rebelo nunca foi assaltado, mas fez questão de instalar a câmera dentro do carro. "A gente trabalha sozinho. Só de saber que tem uma pessoa na retaguarda, monitorando 24h por dia, sete dias por semana, inclusive com gravação de voz, é uma segurança", justifica.

Henrique Rebelo nunca foi assaltado, mas preferiu instalar câmera no carro para ter mais segurança Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Já o motorista Marcos Júnior foi assaltado duas vezes e quase sequestrado durante o trabalho. "Na primeira vez, era por volta das 17 horas quando uma moça me chamou no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Quando eu cheguei no local tinha um rapaz com ela, e eles anunciaram o assalto a mão armada. Na segunda vez, em Vila Velha, quando cheguei na Barra do Jucu junto do passageiro, ele mudou o destino para Morada da Barra. E assim que ele mudou o destino, em um certo lugar lá embarcou outro rapaz. A partir daquele momento eu já sabia que a minha vida estava em risco", recorda.

Mas agora o carro que Marcos dirige é monitorado. "Me traz uma segurança a mais para eu poder trabalhar. Sem isso eu não estaria trabalhando hoje", afirma.

COMO A CÂMERA FUNCIONA

O diretor de uma empresa de transporte por aplicativo, Thiago Hipólito, explica que os motoristas não têm obrigação de instalar as câmeras, mas os que fizerem essa escolha estão liberados da taxa de instalação até o mês que vem.

"É instalado próximo ao retrovisor do carro. Possui uma câmera olho de peixe, que traz essa visão panorâmica, também capta som e tem modo noturno. Do começo até o final da corrida, a câmera faz imagens periódicas e o motorista tem a sua disposição um botão de segurança, que ele pode acionar nossa central e a partir daí a corrida passa a ser monitorada em tempo real", explicou.

Câmera é instalada próximo ao retrovisor do carro Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Para o Presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo do Espírito Santo, Luiz Fernando Muller, a alternativa é boa e pode ajudar a reduzir o número de assaltos contra motorista de aplicativo.

"Visa proteger o passageiro e também, ainda mais, o motorista de aplicativo, visto que os bandidos quando souberem disso vão ficar um pouco mais receosos de entrar em nossos veículos", concluiu.