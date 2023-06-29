Reveja o videocast

'Por dentro da notícia' traz bastidores de série sobre Parque Paulo César Vinha

Videocast teve como convidados os jornalistas responsáveis pela apuração da série Regenerar para falar de detalhes da produção
Redação de A Gazeta

29 jun 2023 às 16:09

A Gazeta promove, nesta quinta-feira (29), mais uma edição do “Por dentro da notícia”, videocast (formato que contempla vídeo e podcast) mensal que aborda os bastidores de grandes reportagens e coberturas jornalísticas da redação da Rede Gazeta. Desta vez, o episódio terá como pauta a série Regenerar, que retratou o incêndio e a recuperação do Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari. A live começa às 18h e será transmitida pelo Instagram, YouTube e Twitch, além do site de A Gazeta. O videocast será apresentado pelo jornalista Murilo Cuzzuol e contará com a presença do repórter Alberto Borém e do fotojornalista Vitor Jubini.
Por dentro da notícia, videocast de A Gazeta que aborda os bastidores das reportagens Crédito: Arte/Geraldo Neto
Alberto Borém e Vitor Jubini vão falar sobre o que encontraram no parque desde a primeira vez em que estiveram no local, em setembro do ano passado. O incêndio durou 34 dias, entre setembro e outubro de 2022, e queimou 37% da área.
A produção durou quase nove meses, com idas frequentes ao parque para registros de imagens e entrevistas com especialistas. Ao longo do tempo, o que ficou cinza voltou a ser verde.

As belezas do Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari

Para entender o trabalho dos jornalistas e saber como foi a produção, basta ficar "Por dentro da notícia", nesta quinta (29), às 18h.

VEJA OU REVEJA OS EPISÓDIOS DA SÉRIE REGENERAR

Episódio 1: Após incêndio, Parque Paulo César Vinha renasce das cinzas

Episódio 2: Como a tecnologia ajudou brotar vida nova no Parque Paulo César Vinha

Episódio 3: Parque Paulo César Vinha resiste e mostra todo o seu potencial turístico

