PM  do ES recebe alta após ficar quase 30 dias internado com Covid

Um policial militar de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, recebeu alta depois de ficar cerca de 30 dias internado por complicações da Covid-19. O 2º Sargento Maurício de Oliveira Pimentel, de 51 anos, deixou o hospital neste sábado (26) e foi recebido com homenagens em casa.
Maurício, que estava internado no Hospital São Vicente de Paulo, em Bom Jesus do Itabapoana, no Estado do Rio de Janeiro, precisou ser encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva para ser intubado.
No seu retorno para casa, ele foi homenageado por policiais militares dos Estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, além de amigos e familiares. Maurício chegou a tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em março, mas foi contaminado com o novo coronavírus em maio.
Em entrevista à equipe de A Gazeta sobre pessoas que, mesmo vacinadas, são diagnósticas com Covid, o infectologista Lauro Ferreira Pinto explicou que as vacinas não têm 100% de proteção, de eficácia contra a doença e contra a transmissão. "As vacinas têm proteção e devem ter impacto em hospitalização e morte. Já era esperado, que mesmo as pessoas vacinadas, podem ter casos de Covid. O que se espera é que sejam casos mais leves", afirmou na ocasião.
O policial trabalha no 3º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo, que atende os municípios de Alegre, Bom Jesus do Norte, Dores de Rio Preto, Divino de São Lourenço, Guaçuí, Jerônimo Monteiro e São José do Calçado.