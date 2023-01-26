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Instabilidade

Pix fora do ar? Usuários da Caixa relatam falha em serviços

Quem tenta efetuar  transações no aplicativo nesta quinta-feira (26) se depara com uma mensagem de erro
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

26 jan 2023 às 15:41

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 15:41

O serviço de Pix da Caixa Econômica Federal está fora do ar nesta quinta-feira (26). Clientes do banco relatam nas redes sociais que enfrentam problemas para fazer a movimentação do dinheiro, seja no sistema iOS, seja no Android. 
Quem tenta efetuar as transações no aplicativo se depara com a mensagem de erro "Transação indisponível no momento. Efetue novo acesso e tente novamente em alguns instantes".
Dados do site Downdetector, que monitora quedas de serviços em tempo real, apontam que as reclamações começaram a aparecer por volta das 9h e tiveram um pico às 13h. Dos problemas mais notificados, 58% dizem respeito ao Pix, 29% às operações no internet banking e 14% ao login.
Usuários que dependem do serviço foram ao Twitter para reclamar sobre a instabilidade. Eles afirmam que esta não é a primeira vez que o serviço de pagamento instantâneo apresenta problemas. Alguns também relataram dificuldades para fazer transferências já nessa quarta-feira (25). Confira:
Procurada pela reportagem, a Caixa informou que o serviço de Pix apresentou "uma breve intermitência no fim da manhã desta quinta (26) e foi prontamente restabelecido". No entanto, ainda segundo o Downdetector, os relatos de instabilidade continuavam até as 17h30.

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