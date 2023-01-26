Pix fora do ar? Usuários da Caixa relatam falha em serviços

O serviço de Pix da Caixa Econômica Federal está fora do ar nesta quinta-feira (26). Clientes do banco relatam nas redes sociais que enfrentam problemas para fazer a movimentação do dinheiro, seja no sistema iOS, seja no Android.

Quem tenta efetuar as transações no aplicativo se depara com a mensagem de erro "Transação indisponível no momento. Efetue novo acesso e tente novamente em alguns instantes".

Dados do site Downdetector, que monitora quedas de serviços em tempo real, apontam que as reclamações começaram a aparecer por volta das 9h e tiveram um pico às 13h. Dos problemas mais notificados, 58% dizem respeito ao Pix, 29% às operações no internet banking e 14% ao login.

Só o meu aplicativo da caixa economica que não ta fazendo pix de jeito nenhum? Que ódio — carol (@carolccordeiiro) January 26, 2023

Usuários que dependem do serviço foram ao Twitter para reclamar sobre a instabilidade. Eles afirmam que esta não é a primeira vez que o serviço de pagamento instantâneo apresenta problemas. Alguns também relataram dificuldades para fazer transferências já nessa quarta-feira (25). Confira:

Essa caixa direto da problema com pix, q ódio — Thalia (@thalivenancio) January 26, 2023

Eu precisando fazer alguns pix desde ontem e o app da caixa simplesmente não funcionapic.twitter.com/ksddzUbVPu — Carlopsita (@Cerribas) January 26, 2023