Não era amarelinho

Pintinho nasce com quatro pernas e chama a atenção no Norte do ES

O caso curioso aconteceu no distrito de São João do Sobrado, em Pinheiros. Veterinário explicou que esta anomalia se deve ao grau próximo de parentesco, o que gera filhotes com malformação

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 19:16

Mariana Lopes

Pinto com quatro pernas nasce em galinheiro no distrito de Pinheiros, no norte do ES Crédito: Leitor A Gazeta | Montagem A Gazeta
Um caso bem curioso aconteceu no distrito de São João do Sobrado, em Pinheiros, no norte do Estado: um pintinho nasceu com com quatro pernas. O registro foi enviado pelo barbeiro Luciano Costa à reportagem de A Gazeta. Segundo ele, a ave nasceu nesta quarta-feira (30) no quintal do vizinho, que cria galinhas caipiras.   
"Meu vizinho colocou a galinha para chocar e, depois de 21 dias, quando ele foi ver, tinha nascido um pinto com quatro pernas. Achei o caso curioso, nunca tinha visto nada parecido", comentou Luciano. 
A reportagem de A Gazeta foi em busca de um especialista para entender por qual motivo o animal nasceu com quatro pernas. De acordo com o veterinário do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, Guilhermo Modenese Recla, o caso está relacionado ao fator de consanguinidade (parentesco), o que acaba gerando filhotes com malformação. Estes nascimentos acontecem, geralmente, em galinheiros de casa, já que os animais possuem um certo grau de parentesco.
"Pela foto, parece ser um criatório de subsistência. Um criatório pequeno. Logo, a possibilidade de consanguinidade é maior", comentou o médico veterinário.

