Pescador é atingido por boi ao passar de moto em estrada de São Mateus

Câmeras de videomonitoramento flagraram uma cena impressionante na manhã desta quarta-feira (13), na Comunidade do Vasquinho, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. As imagens mostram um pescador de 53 anos sendo "atropelado" por um boi enquanto passava de moto pela Estrada da Meleira.
À reportagem da TV Gazeta Norte, o pescador Erenildo Felix Gomes contou que fraturou a coluna e, por isso, precisará de repouso absoluto por 30 dias até uma nova avaliação.
Segundo o pescador, ele estava indo para o Povoado da Barreira, local onde trabalha capturando caranguejos. No meio do caminho, ao passar de moto pela Estrada da Meleira, na Comunidade do Vasquinho, ele se deparou com o boi. Nesse momento, pelas imagens, é possível notar que Erenildo para de pilotar a moto no intuito de tentar se afastar do animal. Mesmo assim, o boi o ataca.
O pescador disse que uma moradora da região que presenciou a cena acionou o Corpo de Bombeiros, que encaminhou Erenildo ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, onde ele ficou até o final da tarde desta quarta-feira (13), até receber alta.