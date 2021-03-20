Parte de barco de pesca que naufragou aparece no mar de Vitória

As causas e a responsabilidade do acidente, de acordo com o órgão, serão apuradas em inquérito organizado pela CPES que, após a conclusão, será encaminhado ao Tribunal Marítimo para que sejam tomadas as medidas cabíveis. A Capitania dos Portos destacou ainda que disponibiliza o número 185 para emergências marítimas e pedidos de auxílio e que considera importante a participação da sociedade.