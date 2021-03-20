Parte de barco de pesca que naufragou aparece no mar de Vitória

Navegantes que passaram pela Baía de Vitória nesta sexta-feira (19) foram surpreendidos por um pedaço de uma embarcação que emergiu à superfície. Trata-se de um barco de pesca que, segundo a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), naufragou na quinta-feira (18). O órgão ressaltou que não houve feridos ou poluição hídrica e as causas do naufrágio serão apuradas.
A Capitania dos Portos informou também que o proprietário da embarcação, batizada de "Esperto", já foi identificado e notificado para retirar o casco. O órgão acrescentou que os destroços estão fora da área do Canal de Acesso ao Porto de Vitória e, por isso, não apresentam perigo aos navios mercantes que trafegam pelo local.
As causas e a responsabilidade do acidente, de acordo com o órgão, serão apuradas em inquérito organizado pela CPES que, após a conclusão, será encaminhado ao Tribunal Marítimo para que sejam tomadas as medidas cabíveis. A Capitania dos Portos destacou ainda que disponibiliza o número 185 para emergências marítimas e pedidos de auxílio e que considera importante a participação da sociedade.