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Na Baía de Vitória

Parte de barco de pesca que naufragou aparece no mar de Vitória

Segundo a Capitania dos Portos, naufrágio aconteceu na quinta-feira (18), mas não houve feridos; proprietário foi identificado e notificado para remover o casco

Publicado em 19 de Março de 2021 às 23:16

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

19 mar 2021 às 23:16
O pedaço da embarcação de naufragou na Baía de Vitória foi visto por navegantes nesta sexta-feira (19)
O pedaço da embarcação de naufragou na Baía de Vitória foi visto por navegantes nesta sexta-feira (19) Crédito: Reprodução/portos_es
Navegantes que passaram pela Baía de Vitória nesta sexta-feira (19) foram surpreendidos por um pedaço de uma embarcação que emergiu à superfície. Trata-se de um barco de pesca que, segundo a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), naufragou na quinta-feira (18). O órgão ressaltou que não houve feridos ou poluição hídrica e as causas do naufrágio serão apuradas.
A Capitania dos Portos informou também que o proprietário da embarcação, batizada de "Esperto", já foi identificado e notificado para retirar o casco. O órgão acrescentou que os destroços estão fora da área do Canal de Acesso ao Porto de Vitória e, por isso, não apresentam perigo aos navios mercantes que trafegam pelo local.
As causas e a responsabilidade do acidente, de acordo com o órgão, serão apuradas em inquérito organizado pela CPES que, após a conclusão, será encaminhado ao Tribunal Marítimo para que sejam tomadas as medidas cabíveis. A Capitania dos Portos destacou ainda que disponibiliza o número 185 para emergências marítimas e pedidos de auxílio e que considera importante a participação da sociedade.

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