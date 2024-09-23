Parque Costeiro será inaugurado na 5ª feira em Camburi com trilha, mirante e mais

Parque Costeiro da Vale será inaugurado na área Norte da Praia de Camburi Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

sede, anfiteatro, trilhas ecológicas, terraço e mirante, e o acesso será gratuito. Após um ano de obras , o Parque Costeiro será inaugurado na próxima quinta-feira (26), na região Norte da Praia de Camburi, em Vitória. O espaço conta com 17 mil metros quadrados de área, incluindo a, e o acesso será gratuito.

Construído e atualmente administrado pela Vale, o Parque Costeiro será voltado para educação ambiental e pesquisa, com funcionamento de terça-feira a domingo.

Neste sentido, a vegetação nativa nessa região da praia também foi recuperada, e cerca de 10 mil mudas de espécies de restinga estão sendo plantadas. No local, os visitantes encontrarão, por exemplo, árvores frutíferas, araçá, ipê amarelo, aroeira, pitangueira entre outras.

O Parque Costeiro faz parte das ações de recuperação da região Norte da Praia de Camburi realizadas pela Vale por meio de um Termo de Compromisso Ambiental (TCA) acordado com o Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), a Prefeitura de Vitória e o governo do Estado.