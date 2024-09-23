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Até anfiteatro

Parque Costeiro será inaugurado na 5ª feira em Camburi com trilha, mirante e mais

Espaço que abre na quinta-feira (26), construído e atualmente administrado pela Vale, será aberto ao público, com acesso gratuito, e voltado para educação ambiental e pesquisa
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

23 set 2024 às 20:22

Publicado em 23 de Setembro de 2024 às 20:22

Parque Costeiro será inaugurado nesta quinta (26), em Vitória
Parque Costeiro da Vale será inaugurado na área Norte da Praia de Camburi Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
Após um ano de obras, o Parque Costeiro será inaugurado na próxima quinta-feira (26), na região Norte da Praia de Camburi, em Vitória. O espaço conta com 17 mil metros quadrados de área, incluindo a sede, anfiteatro, trilhas ecológicas, terraço e mirante, e o acesso será gratuito.
Construído e atualmente administrado pela Vale, o Parque Costeiro será voltado para educação ambiental e pesquisa, com funcionamento de terça-feira a domingo.
Neste sentido, a vegetação nativa nessa região da praia também foi recuperada, e cerca de 10 mil mudas de espécies de restinga estão sendo plantadas. No local, os visitantes encontrarão, por exemplo, árvores frutíferas, araçá, ipê amarelo, aroeira, pitangueira entre outras.
O Parque Costeiro faz parte das ações de recuperação da região Norte da Praia de Camburi realizadas pela Vale por meio de um Termo de Compromisso Ambiental (TCA) acordado com o Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), a Prefeitura de Vitória e o governo do Estado.
O TCA contempla ainda iniciativas já concluídas, como a recuperação da faixa de areia no extremo Norte da Praia e a restauração da restinga ao longo da orla, e a construção do Atlântica Parque, entregue à administração pública em 2019.

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