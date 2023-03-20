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Emoção em casa

Pai faz parto da própria filha em Vila Velha: "Feliz porque deu tudo certo"

Cintia Felipe Lima teve contrações neste domingo (19) e a criança começou a nascer. Diante da situação, Rafael Vieira, precisou realizar o parto da terceira filha
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

20 mar 2023 às 17:52

Publicado em 20 de Março de 2023 às 17:52

Pai faz parto da própria filha em Vila Velha
Pai faz parto da própria filha em Vila Velha Crédito: Acervo Pessoal
O nascimento de Helena foi marcado por um parto emocionante feito pelo seu próprio pai, o fiscal de caixa Rafael Vieira, de 28 anos. Já preparados para a vinda da menina, que poderia nascer a qualquer momento, ele e sua esposa Cintia Felipe Lima, de 25 anos, não imaginavam que a filha viria ao mundo pelas mãos do próprio pai.
Cintia começou a sentir as contrações no domingo (19). Inicialmente, as dores eram fracas e com um intervalos longos. Somente após as contrações mais fortes, o casal decidiu que era a hora de ir ao hospital.

Não deu tempo

Por volta das 19 horas, eles ligaram para que familiares fossem buscá-los no bairro 23 de Maio, em Vila Velha, onde residem. No entanto, Cintia entrou em trabalho de parto ainda dentro do quarto. 
“Ela gritou e fui até o quarto. A neném já estava nascendo. Eu assisti o parto da minha segunda filha e falei para ela ficar calma. Também diziam o que os médicos falavam no outro parto ‘toda vez que vir a contração, faz força’. Quando pensei que não, saiu a cabecinha, virei a cabeça para o lado e o corpo dela saiu”, contou o pai, emocionado.
Pai faz parto da própria filha em Vila Velha: "Feliz porque deu tudo certo"
Helena nasceu meia-hora depois dos pais decidirem ir ao hospital e pedir ajuda aos familiares, por volta das 19h30. 
Rafael conta que pegou a filha, a levantou e bebê chorou. Em seguida, ele a entregou para a esposa, momento que a "ficha caiu".
Pai faz parto da própria filha em Vila Velha
Após o parto em casa, os pais foram para o hospital já com Helena nos braços Crédito: Acervo Pessoal
“Fiquei nervoso, liguei para o Samu, que chegou rápido. Enquanto não vinham, eles me orientaram sobre o que fazer com minha esposa e a neném, e pediram para eu amarrar uma corda no cordão umbilical.”
A pequena Helena e a mãe foram encaminhadas ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, onde seguem internadas. A bebê nasceu com quase 4 quilos e com 50 centímetros.
Pai faz parto da própria filha em Vila Velha
Helena nasceu após um parto feito pelo próprio pai Crédito: Acervo Pessoal
Rafael conta que só conseguiu fazer o parto da própria filha porque se manteve calmo o tempo todo.
"Tenho só a agradecer a Deus porque não esperava e hoje estou muito feliz porque deu tudo certo. Fico olhando para ela e é uma alegria imensa"
Rafael Vieira - Pai
O casal tem outras duas filhas; uma de 10 e a outra de cinco anos. Ele acompanhou o parto da segunda filha, que nasceu em 17 de junho de 2017. E mesmo depois de quase seis anos, ele conta que nunca esqueceu o que os médicos diziam e o que fizeram, o que serviu como ajuda para conseguir realizar o parto da própria filha. 

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