Pai faz parto da própria filha em Vila Velha Crédito: Acervo Pessoal

O nascimento de Helena foi marcado por um parto emocionante feito pelo seu próprio pai, o fiscal de caixa Rafael Vieira, de 28 anos. Já preparados para a vinda da menina, que poderia nascer a qualquer momento, ele e sua esposa Cintia Felipe Lima, de 25 anos, não imaginavam que a filha viria ao mundo pelas mãos do próprio pai.

Cintia começou a sentir as contrações no domingo (19). Inicialmente, as dores eram fracas e com um intervalos longos. Somente após as contrações mais fortes, o casal decidiu que era a hora de ir ao hospital.

Não deu tempo

Por volta das 19 horas, eles ligaram para que familiares fossem buscá-los no bairro 23 de Maio, em Vila Velha , onde residem. No entanto, Cintia entrou em trabalho de parto ainda dentro do quarto.

“Ela gritou e fui até o quarto. A neném já estava nascendo. Eu assisti o parto da minha segunda filha e falei para ela ficar calma. Também diziam o que os médicos falavam no outro parto ‘toda vez que vir a contração, faz força’. Quando pensei que não, saiu a cabecinha, virei a cabeça para o lado e o corpo dela saiu”, contou o pai, emocionado.

Your browser does not support the audio element. Pai faz parto da própria filha em Vila Velha: "Feliz porque deu tudo certo"

Helena nasceu meia-hora depois dos pais decidirem ir ao hospital e pedir ajuda aos familiares, por volta das 19h30.

Rafael conta que pegou a filha, a levantou e bebê chorou. Em seguida, ele a entregou para a esposa, momento que a "ficha caiu".

Após o parto em casa, os pais foram para o hospital já com Helena nos braços Crédito: Acervo Pessoal

“Fiquei nervoso, liguei para o Samu, que chegou rápido. Enquanto não vinham, eles me orientaram sobre o que fazer com minha esposa e a neném, e pediram para eu amarrar uma corda no cordão umbilical.”

A pequena Helena e a mãe foram encaminhadas ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, onde seguem internadas. A bebê nasceu com quase 4 quilos e com 50 centímetros.

Helena nasceu após um parto feito pelo próprio pai Crédito: Acervo Pessoal

Rafael conta que só conseguiu fazer o parto da própria filha porque se manteve calmo o tempo todo.

"Tenho só a agradecer a Deus porque não esperava e hoje estou muito feliz porque deu tudo certo. Fico olhando para ela e é uma alegria imensa" Rafael Vieira - Pai