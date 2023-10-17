Pai e filha são vítimas de acidente fatal na BR 101 em Aracruz

Pai e filha foram vítimas do acidente na BR 101, na altura do distrito de Jacupemba, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (16). Eles foram identificados como o pastor Antonio Carlos Barbosa, de 57 anos, e Thalita Loren Leandro Barbosa, de 29.
O religioso teve a morte confirmada no local, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Já a jovem ainda foi socorrida para o Hospital Rio Doce, em Linhares, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado posteriormente. Segundo a unidade médica, ela teve uma parada cardiorrespiratória e houve tentativas para reanimá-la no caminho, mas sem sucesso.
No carro da família estava também a esposa de Antonio Carlos e mãe de Thalita, que ficou ferida. Ela foi encaminhada para o mesmo hospital que a filha. Na manhã desta terça-feira, o Hospital Rio Doce informou que a mulher estava lúcida e acordada.
Em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte, o engenheiro Valdemir Barbosa, irmão do pastor, disse que ficou em choque com a notícia da morte de Antonio e da sobrinha Thalita. Segundo ele, a família estava voltando de Salvador para Vitória, onde reside.
“Eu acho que ele estava vindo de Salvador e voltando para Vitória. Acho que estava atuando como pastor. Em choque, eu não acreditei e precisei confirmar. Aconteceu essa tragédia. Precisamos ser fortes, firmes. É o nosso caminho mesmo, não tem jeito. Vamos liberar os corpos hoje para fazer o enterro amanhã”, disse Valdemir, que estava no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para liberar os corpos.
O acidente
A colisão aconteceu na altura do km 172 da BR 101, próximo à praça do pedágio, por volta das 14h, e envolveu ainda dois caminhões. O trânsito chegou a ficar totalmente interditado até 14h45, quando ficou no sistema pare e siga. Às 15h30, foi novamente bloqueada para a realização da perícia. A liberação total da pista ocorreu pouco depois das 16h.
Segundo o relato de um dos motoristas dos veículos de carga para a repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, o carro da família teria invadido a contramão e batido primeiro em caminhão de uma empresa de alimentos e depois em outro que transportava placas de vidro.