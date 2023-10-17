Pai e filha são vítimas de acidente fatal na BR 101 em Aracruz

O pastor Antonio Carlos Barbosa e a filha dele, Thalita Loren Leandro Barbosa, morreram no acidente em Aracruz Crédito: Reprodução/Acervo familiar

O religioso teve a morte confirmada no local, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) . Já a jovem ainda foi socorrida para o Hospital Rio Doce, em Linhares , mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado posteriormente. Segundo a unidade médica, ela teve uma parada cardiorrespiratória e houve tentativas para reanimá-la no caminho, mas sem sucesso.

No carro da família estava também a esposa de Antonio Carlos e mãe de Thalita, que ficou ferida. Ela foi encaminhada para o mesmo hospital que a filha. Na manhã desta terça-feira, o Hospital Rio Doce informou que a mulher estava lúcida e acordada.

Em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte, o engenheiro Valdemir Barbosa, irmão do pastor, disse que ficou em choque com a notícia da morte de Antonio e da sobrinha Thalita. Segundo ele, a família estava voltando de Salvador para Vitória, onde reside.

“Eu acho que ele estava vindo de Salvador e voltando para Vitória. Acho que estava atuando como pastor. Em choque, eu não acreditei e precisei confirmar. Aconteceu essa tragédia. Precisamos ser fortes, firmes. É o nosso caminho mesmo, não tem jeito. Vamos liberar os corpos hoje para fazer o enterro amanhã”, disse Valdemir, que estava no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para liberar os corpos.

O acidente

A colisão aconteceu na altura do km 172 da BR 101 , próximo à praça do pedágio, por volta das 14h, e envolveu ainda dois caminhões. O trânsito chegou a ficar totalmente interditado até 14h45, quando ficou no sistema pare e siga. Às 15h30, foi novamente bloqueada para a realização da perícia. A liberação total da pista ocorreu pouco depois das 16h.

Carro da família onde estavam o pastor, a esposa e a filha do casal bateu em dois caminhões, na BR 101, em Aracruz Crédito: Divulgação | PRF