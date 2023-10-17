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Tragédia em família

Pai e filha são vítimas de acidente fatal na BR 101 em Aracruz

Carro onde estavam bateu em dois caminhões nas proximidades do pedágio, no distrito de Jacupemba. Esposa de pastor continua internada

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 10:04

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 out 2023 às 10:04
Pai e filha são vítimas de acidente na BR 101, em Aracruz
O pastor Antonio Carlos Barbosa e a filha dele, Thalita Loren Leandro Barbosa, morreram no acidente em Aracruz Crédito: Reprodução/Acervo familiar
Pai e filha foram vítimas do acidente na BR 101, na altura do distrito de Jacupemba, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (16). Eles foram identificados como o pastor Antonio Carlos Barbosa, de 57 anos, e Thalita Loren Leandro Barbosa, de 29.
O religioso teve a morte confirmada no local, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Já a jovem ainda foi socorrida para o Hospital Rio Doce, em Linhares, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado posteriormente. Segundo a unidade médica, ela teve uma parada cardiorrespiratória e houve tentativas para reanimá-la no caminho, mas sem sucesso.
No carro da família estava também a esposa de Antonio Carlos e mãe de Thalita, que ficou ferida. Ela foi encaminhada para o mesmo hospital que a filha. Na manhã desta terça-feira, o Hospital Rio Doce informou que a mulher estava lúcida e acordada.
Em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte, o engenheiro Valdemir Barbosa, irmão do pastor, disse que ficou em choque com a notícia da morte de Antonio e da sobrinha Thalita. Segundo ele, a família estava voltando de Salvador para Vitória, onde reside. 
“Eu acho que ele estava vindo de Salvador e voltando para Vitória. Acho que estava atuando como pastor. Em choque, eu não acreditei e precisei confirmar. Aconteceu essa tragédia. Precisamos ser fortes, firmes. É o nosso caminho mesmo, não tem jeito. Vamos liberar os corpos hoje para fazer o enterro amanhã”, disse Valdemir, que estava no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para liberar os corpos.

O acidente

A colisão aconteceu na altura do km 172 da BR 101, próximo à praça do pedágio, por volta das 14h, e envolveu ainda dois caminhões. O trânsito chegou a ficar totalmente interditado até 14h45, quando ficou no sistema pare e siga. Às 15h30, foi novamente bloqueada para a realização da perícia. A liberação total da pista ocorreu pouco depois das 16h.
Acidente com morte é registrado na BR 101 em Aracruz
Carro da família onde estavam o pastor, a esposa e a filha do casal bateu em dois caminhões, na BR 101, em Aracruz Crédito: Divulgação | PRF
Segundo o relato de um dos motoristas dos veículos de carga para a repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, o carro da família teria invadido a contramão e batido primeiro em caminhão de uma empresa de alimentos e depois em outro que transportava placas de vidro. 

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