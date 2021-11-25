PA retoma serviço geral de urgência e emergência em Cachoeiro

Covid-19, o Centro de Saúde “Paulo Pereira Gomes” (PPG), em Com a queda de casos de, o Centro de Saúde “Paulo Pereira Gomes” (PPG), em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , retomará o atendimento de urgência e emergência a partir desta quinta-feira (25). A unidade era utilizada para o atendimento exclusivo a pacientes com sintomas da doença e, agora, somente casos graves de Covid-19 serão atendidos no local.

Mesmo com a mudança, unidade continuará a ser referência para casos graves de Covid- Crédito: Márcia Leal/PMCI

Segundo a prefeitura, o avanço da vacinação e o número reduzido de casos na cidade foram decisivos para o retorno do atendimento do PPG, que fica no bairro Baiminas.

“A melhora dos indicadores nos permite normalizar a operação do Pronto Atendimento (PA), retomando o atendimento a todas as demais situações que se enquadrem no âmbito da urgência e emergência”, explica o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Serão reiniciados os procedimentos gerais de PA 24h, como exames de raios-x, eletrocardiogramas, suturas, curativos, dentre outros serviços de urgência e emergência.

Quanto aos pacientes com sintomas gripais, o PPG continua sendo referência para os casos considerados graves, como falta de ar e baixa saturação. Já pessoas com sintomas leves, devem buscar atendimento nas Unidades Básicas de Saúde.