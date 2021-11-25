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Covid em queda

PA retoma serviço geral de urgência e emergência em Cachoeiro

Mesmo com a mudança, o Centro de Saúde “Paulo Pereira Gomes” (PPG) continuará a ser referência para casos graves de Covid-19
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 nov 2021 às 10:13

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 10:13

Com a queda de casos de Covid-19, o Centro de Saúde “Paulo Pereira Gomes” (PPG), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, retomará o atendimento de urgência e emergência a partir desta quinta-feira (25). A unidade era utilizada para o atendimento exclusivo a pacientes com sintomas da doença e, agora, somente casos graves de Covid-19 serão atendidos no local.
Mesmo com a mudança, unidade continuará a ser referência para casos graves de Covid-
Mesmo com a mudança, unidade continuará a ser referência para casos graves de Covid- Crédito: Márcia Leal/PMCI
Segundo a prefeitura, o avanço da vacinação e o número reduzido de casos na cidade foram decisivos para o retorno do atendimento do PPG, que fica no bairro Baiminas.
“A melhora dos indicadores nos permite normalizar a operação do Pronto Atendimento (PA), retomando o atendimento a todas as demais situações que se enquadrem no âmbito da urgência e emergência”, explica o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.
Serão reiniciados os procedimentos gerais de PA 24h, como exames de raios-x, eletrocardiogramas, suturas, curativos, dentre outros serviços de urgência e emergência.
Quanto aos pacientes com sintomas gripais, o PPG continua sendo referência para os casos considerados graves, como falta de ar e baixa saturação. Já pessoas com sintomas leves, devem buscar atendimento nas Unidades Básicas de Saúde.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a medida reequilibrará o fluxo de atendimento geral no sistema municipal de urgência e emergência, que estava concentrada no UPA do Marbrasa e no Pronto Atendimento do distrito de Itaoca, no interior.

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