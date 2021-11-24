Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.135 mortes e tem 617.934 casos confirmados

Foram registrados 12 óbitos e 579 novas infecções nas últimas 24 horas, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (24) pela Secretaria de Saúde do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2021 às 17:47

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 17:47

Espírito Santo chegou ao total de 13.135 mortes e 617.934 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em um intervalo de 24 horas, foram registrados 12 óbitos e 579 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (24) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), no Painel Covid-19.
Imagem genéria da célula viral do novo coronavírus
ES tem 13.135 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Freepik
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 78.385. Na sequência, aparece Vila Velha (77.825), seguida por Vitória (67.552) e Cariacica (47.122). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.976), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.657 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.895. Em terceiro lugar aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.037 contaminações.
Até esta quarta-feira, mais de 2,2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 595.231, com um acréscimo de 383 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação, 3.262.744 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 2.379.765 receberam a segunda dose. Outras 114.863 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme os dados divulgados pela pasta, 410.449 pessoas receberam a terceira dose — a dose de reforço.

Veja Também

Covid: Vitória e Serra com novos pontos de vacinação sem agendamento

Apenas 4 instituições públicas do ES cobram passaporte da vacina dos servidores

Covid-19: vacinados em estudo inédito em Viana receberão mais meia dose

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados