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Declaração de amor ou ameaça?

Outdoor com pedido de reconciliação chama a atenção em Cachoeiro

Painel com a mensagem 'Julia, se você não aceitar voltar, vou colocar sua foto aqui' foi colocado na última sexta-feira (31) no bairro Paraíso e tem dividido opiniões nas redes sociais

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 19:19

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 abr 2023 às 19:19
Um painel fixado às margens de uma via importante via de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, vem dividindo opiniões. No outdoor, que fica às margens da Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, viralizou em redes sociais existe a seguinte mensagem: "Julia, se você não aceitar voltar, vou colocar sua foto aqui. Ass: Carlos (seu amor)".
Se para uns, o ‘apaixonado’ passou dos limites para conseguir uma reatar o relacionamento, para outros, a ação foi um ato desesperado de amor. É também o que pensa o empresário, dono da empresa de outdoor contratado para a fixar a mensagem, no bairro Paraíso.
“A peça é de um eterno apaixonado e foi fixado na sexta-feira (31). As pessoas tem fotografado e nos marcado. Não é comum este pedido, mas chama atenção mesmo. Outro outdoor, do apaixonado, também será colocado na cidade em breve, mas não sabemos qual teor”, contou o empresário Ozéias Melo.
A identidade de Julia e Carlos, o empresário não revela e disse também que não se trata de uma produção de marketing empresarial. A produção em papel e fixação custa R$ 890 e fica no local pelo período de duas semanas.

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