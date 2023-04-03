Outdoor com pedido de reconciliação chama a atenção em Cachoeiro

Um painel fixado às margens de uma via importante via de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, vem dividindo opiniões. No outdoor, que fica às margens da Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, viralizou em redes sociais existe a seguinte mensagem: "Julia, se você não aceitar voltar, vou colocar sua foto aqui. Ass: Carlos (seu amor)".

Se para uns, o ‘apaixonado’ passou dos limites para conseguir uma reatar o relacionamento, para outros, a ação foi um ato desesperado de amor. É também o que pensa o empresário, dono da empresa de outdoor contratado para a fixar a mensagem, no bairro Paraíso.

“A peça é de um eterno apaixonado e foi fixado na sexta-feira (31). As pessoas tem fotografado e nos marcado. Não é comum este pedido, mas chama atenção mesmo. Outro outdoor, do apaixonado, também será colocado na cidade em breve, mas não sabemos qual teor”, contou o empresário Ozéias Melo.