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BR 381

Ônibus que seguia para Guarapari cai em ribanceira e deixa dois mortos em MG

O coletivo, que  havia sido fretado por familiares e amigos,  saiu de Belo Horizonte. Quando passava por João Monlevade, também em MG, na madrugada desta quarta (29), o motorista passou mal e perdeu a direção
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

29 dez 2021 às 08:31

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 08:31

Estradas
47 pessoas, incluindo o motorista, estavam no ônibus. Um homem e uma mulher morreram e 34 passageiros se feriram Crédito: Reprodução/Redes sociais
Ônibus que seguia para Guarapari cai em ribanceira e deixa dois mortos em MG
Duas pessoas morreram e pelo menos 34 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus de turismo que seguia para a cidade de Guarapari. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais, 47 passageiros estavam no coletivo que partiu de Belo Horizonte com destino ao município capixaba. Porém, quando trafegava pela BR 381, na cidade de João Monlevade, o motorista teve um mal súbito, perdeu a direção e o veículo saiu da pista. Na sequência, ainda despencou em uma ribanceira.
A PRF mineira informou que todos os ocupantes eram da mesma família e também amigos. Eles fretaram o ônibus e seguiam para Guarapari, um dos destinos mais procurados pelos mineiros no verão. Eles passariam a virada de ano na Cidade Saúde. O acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira (29), por volta das 2h30. Após descer pela ribanceira, a parte traseira do coletivo ficou parcialmente submersa em um córrego.

VÍTIMAS

Os passageiros que foram a óbito não foram identificados, mas a PRF informou qua tratam-se de um homem e uma mulher. Os demais 34 feridos foram encaminhados ao Hospital Margarida, que fica em João Monlevade, e receberam atendimento. 24 mulheres e 10 homens deram entrada na unidade, sendo que um dos feridos chegou em estado grave e precisou passar por cirurgia. Assim como as pessoas que morreram, eles não tiveram a identificação repassada.
Estradas
Parte da traseira do ônibus ficou submersa no córrego às margens a BR 381 Crédito: Reprodução/Redes sociais
O motorista e dois dos feridos foram encaminhados para outro hospital, este na cidade de Itabira. Segundo a PRF, o condutor realizou o teste do bafômetro e o resultado deu negativo para a ingestão de álcool. De acordo com o portal G1, ele contou aos policiais que teve um mal súbito e na sequência perdeu a direção do veículo.
Dos feridos, 20 pessoas sofrerarm lesões leves e após serem atendidas no hospital, foram levadas ao Albergue Municipal Casa de Passagem, onde aguardaram pela liberação dos pertences, como malas e demais objetos, para seguirem viagem.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista no sentido Espírito Santo foi completamente liberada às 3h10.
Com informações do portal G1 e agências

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