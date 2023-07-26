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Na Serra

Onde foram parar os arcos prometidos para o Viaduto de Carapina?

Projeto inicial do complexo viário inaugurado no último sábado (22) previa a construção de arcos sobre o viaduto; saiba por que a estrutura não foi erguida

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 16:57

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

26 jul 2023 às 16:57
Novo complexo viário (Trevo de Carapina) sendo construído pela Semobi entre os municípios da Serra e Vitória
Projeto inicial previa a construção de arcos sobre o Viaduto de Carapina Crédito: Semobi
Construído para melhorar o trânsito entre Vitória e Serra, o Complexo Viário de Carapina conta com área para a observação de aviões, campo de futebol e pista de skate, entre outros espaços de lazer. Na lista de intervenções realizadas, porém, não constam os arcos prometidos para o viaduto, como estava previsto no projeto inicial. 
E qual teria sido o motivo para a não execução da construção dos arcos sobre o Viaduto de Carapina? A informação inicial é que o governo do Estado concluiu que o custo da estrutura seria elevado demais, sem que houvesse efeitos práticos para o trânsito. A explicação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande durante a inauguração, no último sábado (22).
“Foi mudado o projeto arquitetônico. Tinha um arco, não tem mais. Achamos que era um modelo que ia encarecer muito a obra e não a tornaria mais eficiente. Então, tiramos. A obra ficou linda. Tem passeio, ciclovia... É uma obra que pensou nas comunidades, que passam a receber áreas de lazer, de esporte, de recreação, que a prefeitura (da Serra) assume a partir de agora”, destacou Casagrande.
Onde foram parar os arcos prometidos para o Viaduto de Carapina?

Viaduto de Carapina é inaugurado

A empresa vencedora da licitação do Complexo Viário, que inclui o viaduto, foi responsável pelo projeto e pela obra, conforme explica a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). O órgão confirma que, a princípio, foi apresentado um projeto básico, em que constava o arco metálico. Mas, após análises, incluindo de prazo e custo, a estrutura foi deixada de lado.
“O projeto desenvolvido respeita todos os requisitos básicos, além de não obstruir a visão, permitindo que todos os que utilizam, sejam de bicicleta, a pé ou em veículos, usufruam da paisagem do local.  E mantém a via inferior sem pilar no meio na rodovia, mantendo faixas largas para o tráfego e com calçadas”, diz a Semobi.
A pasta reforçou ainda que o viaduto foi construído e entregue com duas faixas por sentido, ciclovia e calçada para travessia de pedestre. “Desde sua inauguração, no último sábado (22), os usuários têm constatado que ele tem contribuído com a fluidez no trânsito”, acrescenta a nota da Semobi.

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