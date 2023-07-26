Onde foram parar os arcos prometidos para o Viaduto de Carapina?

“O projeto desenvolvido respeita todos os requisitos básicos, além de não obstruir a visão, permitindo que todos os que utilizam, sejam de bicicleta, a pé ou em veículos, usufruam da paisagem do local. E mantém a via inferior sem pilar no meio na rodovia, mantendo faixas largas para o tráfego e com calçadas”, diz a Semobi.