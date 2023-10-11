O que funciona no dia de Nossa Senhora de Aparecida

Na quinta-feira, 12 de outubro, os católicos de todo o país celebrarão o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. No mesmo dia também é comemorado o Dia das Crianças. Para te ajudar na programação do feriado, A Gazeta realizou um levantamento para mostrar como ficam os serviços de supermercados, shoppings, bancos e órgãos públicos municipais da Grande Vitória.
Supermercados
A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informa que as lojas estão autorizadas a funcionar das 8h às 18h nesta quinta-feira, 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, conforme orienta a Convenção Coletiva de Trabalho vigente. Para os municípios que possuem convenções próprias ou aditivos que trazem outras orientações sobre o funcionamento dos supermercados nos feriados, vale o que estiver estabelecido nos documentos.
Carone:
- Todas as unidades funcionarão das 8h às 18h
Extrabom/Atacado Vem/Extra Plus
- Areia Preta e Guarapari Centro - 7h às 20h
- Unidade Extracenter Guarapari - 8h às 20h
- Unidade Praia do Morro - 6h30 às 22h
- Unidade Plaza: 8h às 19h
- Unidade Boulevard Shopping - 8h às 21h
- Demais lojas: 8h às 18h
Perim
- Todas as unidades funcionarão das 8h às 18h
A reportagem tentou contato com a rede de supermercados BH, mas não obteve retorno até a publicação. Quando houver retorno, as informações serão atualizadas.
Shoppings
Shopping Vitória
- Lojas e stands: das 14h às 21h e facultativo das 13h às 14h e das 21h às 22h.
- Alimentação (lojas, stands e quiosques) e Lazer: das 11 às 22h
- Cinema e eventos: conforme a programação
Shopping Vila Velha
- Lojas e quiosques: 14 às 21h (facultativo das 12h às 14h)
- Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h
- Cinema: conforme programação do site
- Carrefour: 9h às 21h
- Padaria: 7h às 21h
- Academia: 8h às 17h
Shopping Mestre Álvaro
- Lojas e quiosques: 12h às 21h (facultativo de 12h às 13h)
- Alimentação e lazer: 11h às 22h
- Cinema: conforme a programação
Shopping Moxuara
- Lojas e quiosques: 13h às 22h (abertura facultativa das 11h às 13h)
- Alimentação: 11h às 22h
- Cinema: conforme a programação do Cinépolis
Shopping Praia da Costa
- Lojas e quiosques: 14h às 20h (abertura facultativa às 11h e fechamento às 21h)
- Alimentação: 11h às 21h
- Cinema: conforme programação do Kinoplex
Shopping Montserrat
- Lojas e quiosques: 13h às 21h (abertura facultativa entre 12h e 13h)
- Alimentação: 11h às 22h
- Cinema: conforme programação do Cinesercla
Boulevard Shopping Vila Velha
- Lojas e quiosques: 13h às 21h
- Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h
- Supermercado: 8h às 21h
Shopping Jardins
- Lojas e torre médica não funcionam
- Praça de alimentação: 11h às 22h
- Cinema: conforme a programação do Cine Jardins
Masterplace Mall
- Lojas de galeria: abertura facultativa das 9h às 18h
- Praça de Alimentação: abertura facultativa das 10h às 18h
- Academia: 8h às 14h
- Hipermercado: 7h30 às 18h
Prefeituras
Vitória
No feriado (12) e na sexta-feira (13) apenas os serviços essenciais da cidade estarão funcionando.
- As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h
- O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na Rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na Rua Almirante Tamandaré, manterão o plantão 24h.
- Não haverá aulas na rede municipal de ensino nos dias 12 e 13
Vila Velha
A Prefeitura de Vila Velha instituiu ponto facultativo na próxima sexta-feira (13) no município. Diante disso, apenas somente serviços essenciais irão funcionar.
- Saúde: os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, UPA de Riviera da Barra e o Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente em regime de 24h.
- Defesa Civil: equipes estarão de plantão. Os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193.
- Guarda Municipal: atuação normalmente. Os acionamentos podem ser realizados pelo telefone (27) 3149-7444 / Ouvidoria - telefone 162.
- Serviços Urbanos: a coleta residencial vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região.
Serra
A Prefeitura da Serra informou que não haverá expediente nos departamentos públicos do município durante o feriado. Também não haverá aula nas escolas municipais. Na sexta-feira (13) foi decretado ponto facultativo e, por isso, as repartições públicas não irão funcionar e as aulas permanecerão suspensas. Nos dois dias, a prefeitura manterá os serviços essenciais funcionando.
- Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, funcionarão 24h.
- Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, terá atendimento 24h.
- Farmácia Central, localizada em Jardim Limoeiro, das 7h às 19 horas. Informações: 3338-9100
- Guarda Municipal: Agentes trabalhando normalmente no atendimento às ocorrências e assistência à população.
Cariacica
A prefeitura decretou ponto facultativo na sexta-feira (13) e vai manter apenas os serviços essenciais, como unidades de Pronto Atendimento e coleta de lixo.
Guarapari
A Prefeitura de Guarapari informou que apenas os órgãos e entidades que desempenham funções em regime de escala ou plantão, e que não admitem paralisação funcionarão normalmente. Além disso, não haverá ponto facultativo na sexta-feira (13). As aulas retornarão na próxima terça-feira (17), conforme previsto no calendário.
Viana
A Prefeitura de Viana informou que durante o feriado (12) não haverá expediente nos órgãos do Poder Executivo Municipal. O município também decretou ponto facultativo na sexta-feira (13). Durante o feriadão, os serviços essenciais e as equipes da Defesa Civil estarão de plantão e poderão ser acionados pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942. Os Prontos Atendimentos 24h de Arlindo Villaschi e Viana Sede funcionarão normalmente. O trabalho da Guarda Municipal e da equipe de limpeza do município também serão mantidos.
Bancos
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que os bancos não terão expediente durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Retornará à normalidade na sexta-feira (13). "Como alternativa, os clientes podem usar os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente nas agências", orientou a federação.
Polo de Moda Glória
As lojas estarão fechadas durante o feriado.
Correios
Os Correios informam que não haverá atendimentos nas agências durante o feriado (12). Na sexta-feira (13) as unidades operam em horário normal.
Comércio de rua
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio) informou que o horário de abertura é sempre definido pelas empresas.