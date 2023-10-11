O que funciona no dia de Nossa Senhora de Aparecida

Na quinta-feira, 12 de outubro, os católicos de todo o país celebrarão o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. No mesmo dia também é comemorado o Dia das Crianças. Para te ajudar na programação do feriado, A Gazeta realizou um levantamento para mostrar como ficam os serviços de supermercados, shoppings, bancos e órgãos públicos municipais da Grande Vitória.

Supermercados

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informa que as lojas estão autorizadas a funcionar das 8h às 18h nesta quinta-feira, 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, conforme orienta a Convenção Coletiva de Trabalho vigente. Para os municípios que possuem convenções próprias ou aditivos que trazem outras orientações sobre o funcionamento dos supermercados nos feriados, vale o que estiver estabelecido nos documentos.

Carone:

Todas as unidades funcionarão das 8h às 18h

Extrabom/Atacado Vem/Extra Plus

Areia Preta e Guarapari Centro - 7h às 20h

Unidade Extracenter Guarapari - 8h às 20h

Unidade Praia do Morro - 6h30 às 22h

Unidade Plaza: 8h às 19h

Unidade Boulevard Shopping - 8h às 21h

Demais lojas: 8h às 18h

Perim

Todas as unidades funcionarão das 8h às 18h

A reportagem tentou contato com a rede de supermercados BH, mas não obteve retorno até a publicação. Quando houver retorno, as informações serão atualizadas.

Shoppings

Shopping Vitória

Lojas e stands: das 14h às 21h e facultativo das 13h às 14h e das 21h às 22h.

Alimentação (lojas, stands e quiosques) e Lazer: das 11 às 22h

Cinema e eventos: conforme a programação

Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 14 às 21h (facultativo das 12h às 14h)

Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h

Cinema: conforme programação do site

Carrefour: 9h às 21h

Padaria: 7h às 21h

Academia: 8h às 17h

Shopping Mestre Álvaro

Lojas e quiosques: 12h às 21h (facultativo de 12h às 13h)

Alimentação e lazer: 11h às 22h

Cinema: conforme a programação

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques: 13h às 22h (abertura facultativa das 11h às 13h)

Alimentação: 11h às 22h

Cinema: conforme a programação do Cinépolis

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques: 14h às 20h (abertura facultativa às 11h e fechamento às 21h)

Alimentação: 11h às 21h

Cinema: conforme programação do Kinoplex

Shopping Montserrat

Lojas e quiosques: 13h às 21h (abertura facultativa entre 12h e 13h)

Alimentação: 11h às 22h

Cinema: conforme programação do Cinesercla

Boulevard Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Supermercado: 8h às 21h

Shopping Jardins

Lojas e torre médica não funcionam

Praça de alimentação: 11h às 22h

Cinema: conforme a programação do Cine Jardins

Masterplace Mall

Lojas de galeria: abertura facultativa das 9h às 18h

Praça de Alimentação: abertura facultativa das 10h às 18h

Academia: 8h às 14h

Hipermercado: 7h30 às 18h

Prefeituras

Vitória

No feriado (12) e na sexta-feira (13) apenas os serviços essenciais da cidade estarão funcionando.

As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h

O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na Rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na Rua Almirante Tamandaré, manterão o plantão 24h.

Não haverá aulas na rede municipal de ensino nos dias 12 e 13

Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha instituiu ponto facultativo na próxima sexta-feira (13) no município. Diante disso, apenas somente serviços essenciais irão funcionar.

Saúde: os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, UPA de Riviera da Barra e o Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente em regime de 24h.

Defesa Civil: equipes estarão de plantão. Os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193.

Guarda Municipal: atuação normalmente. Os acionamentos podem ser realizados pelo telefone (27) 3149-7444 / Ouvidoria - telefone 162.

Serviços Urbanos: a coleta residencial vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região.

Serra

A Prefeitura da Serra informou que não haverá expediente nos departamentos públicos do município durante o feriado. Também não haverá aula nas escolas municipais. Na sexta-feira (13) foi decretado ponto facultativo e, por isso, as repartições públicas não irão funcionar e as aulas permanecerão suspensas. Nos dois dias, a prefeitura manterá os serviços essenciais funcionando.

Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, funcionarão 24h.

Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, terá atendimento 24h.



Farmácia Central, localizada em Jardim Limoeiro, das 7h às 19 horas. Informações: 3338-9100



Guarda Municipal: Agentes trabalhando normalmente no atendimento às ocorrências e assistência à população.



Cariacica

A prefeitura decretou ponto facultativo na sexta-feira (13) e vai manter apenas os serviços essenciais, como unidades de Pronto Atendimento e coleta de lixo.

Guarapari

A Prefeitura de Guarapari informou que apenas os órgãos e entidades que desempenham funções em regime de escala ou plantão, e que não admitem paralisação funcionarão normalmente. Além disso, não haverá ponto facultativo na sexta-feira (13). As aulas retornarão na próxima terça-feira (17), conforme previsto no calendário.

Viana

A Prefeitura de Viana informou que durante o feriado (12) não haverá expediente nos órgãos do Poder Executivo Municipal. O município também decretou ponto facultativo na sexta-feira (13). Durante o feriadão, os serviços essenciais e as equipes da Defesa Civil estarão de plantão e poderão ser acionados pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942. Os Prontos Atendimentos 24h de Arlindo Villaschi e Viana Sede funcionarão normalmente. O trabalho da Guarda Municipal e da equipe de limpeza do município também serão mantidos.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que os bancos não terão expediente durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Retornará à normalidade na sexta-feira (13). "Como alternativa, os clientes podem usar os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente nas agências", orientou a federação.

Polo de Moda Glória

As lojas estarão fechadas durante o feriado.

Correios

Os Correios informam que não haverá atendimentos nas agências durante o feriado (12). Na sexta-feira (13) as unidades operam em horário normal.

Comércio de rua