Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Estátua de Nossa Senhora maior do que o Cristo Redentor é inaugurada em Aparecida
50 metros de altura

Estátua de Nossa Senhora maior do que o Cristo Redentor é inaugurada em Aparecida

Instalada a três quilômetros do Santuário de Aparecida, escultura tem 50 metros de altura
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 out 2023 às 06:00

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 06:00

Foi inaugurada no sábado, 7, uma estátua gigante de Nossa Senhora na cidade de Aparecida, no interior de São Paulo. A escultura tem 50 metros de altura, maior do que o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que possui 38 metros.
A abertura da estátua ao público ocorre depois de o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) ter autorizado a instalação no ano passado, após ação de uma entidade que representa ateus questionar o investimento de dinheiro público em monumento de cunho religioso.
Estátua de Nossa Senhora Aparecida tem 50 metros de altura é feita em aço
Estátua de Nossa Senhora Aparecida tem 50 metros de altura é feita em aço Crédito: Reprodução
A escultura foi feita pelo artista plástico Gilmar Pinna e doada à cidade em homenagem aos 300 anos da padroeira do Brasil, transcorridos em 2017.
Desde que foram transportadas até Aparecida e sofreram o embargo, as quatro partes da escultura, em aço inoxidável, ficaram abandonadas, sofreram depredação e precisaram ser restauradas.
Na época, a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos (Atea) entrou com ação alegando que, por ser o Brasil um Estado laico, não poderia haver investimento de recurso público em benefício de uma religião, no caso, a católica.
Ao contestar a ação, o município alegou que a economia da cidade depende do turismo, que seria incrementado com a instalação do monumento.
A estátua fica localizada no bairro do Itaguaçu, à margem do Rio Paraíba do Sul, a cerca de três quilômetros de distância da Basílica e pode ser avistada da Rodovia Presidente Dutra. É o local mais próximo do ponto em que a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada em 1717.
Além da estátua, foi inaugurada a exposição O Caminho, a vida pública de Jesus Cristo. São 50 obras entre três e sete metros de altura distribuídas em 16 cenas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Capixabas promoveram flotilhas de apoio à causa palestina em Vitória
Palestinos em Gaza agradecem doações de capixabas
arquitetos capixabas Ana Clara Moraes e Felipe Gazoni
Estúdio de cerâmica do ES participa da Bienal de Arquitetura em São Paulo
Imagem de destaque
Jovem pede pra "se ver" em câmera de celular e rouba aparelho de adolescente no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados