O que funciona em Vila Velha no feriado desta segunda-feira (23)

Nesta segunda-feira (23), o município de Vila Velha está em festa. Isso porque a cidade completa 487 anos desde a sua fundação. Por conta do feriado do Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense, alguns serviços terão mudança em seu quadro de horários.
O que funciona em Vila Velha no feriado da próxima segunda
Confira abaixo, o horário de funcionamento de supermercados, shoppings, bancos e serviços da prefeitura.
PREFEITURA
Durante o feriado, não haverá expediente na prefeitura da cidade. Também não haverá aula nas escolas municipais. Abaixo, segue a lista dos serviços essenciais que funcionarão durante o aniversário da cidade:
- Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, o Hospital Maternidade de Cobilândia e a UPA de Riviera da Barra vão funcionar normalmente em regime de 24 horas;
- Vacinação: Covid-19 (público acima de 5 anos) e Influenza (grupo prioritário), das 9h às 21h. A vacinação acontecerá na Prainha, ao lado do parquinho;
- Defesa Civil: equipes estarão de plantão e os registros podem ser feitos através dos números 199 ou 193;
- Guarda Municipal: atuação normal;
- Serviço Especializado de Abordagem Social: até as 22h;
- Conselho Tutelar: atendimento 24 horas;
- Auxílio Funeral: 8h às 20h;
- Coleta de lixo residencial acontecerá normalmente conforme o cronograma dos bairros;
- Feiras livres: horário normal;
Parques, turismo e esporte:
- Projeto Praia Legal: não vai funcionar;
- Casa da Memória: 9h às 18h;
- Museu Ateliê Homero Massena: 10h às 16h;
- Farol Santa Luzia: 9h às 17h;
- Parque Morro da Manteigueira: 8h às 17h;
- Parque Urbano de Cocal: 7h às 21h.
GOVERNO DO ESTADO
O governo estadual decretou ponto facultativo. A decisão foi publicada do Diário Oficial do Estado na segunda-feira (16). Órgãos e entidades que desempenham atividades essenciais funcionam em horário normal.
BANCOS
De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febran), os bancos não abrem durante o feriado em Vila Velha. Já as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes.
SHOPPINGS
Shopping Praia da Costa
- Lojas e quiosques: 14h às 20h;
- Praça de alimentação: 12h às 21h;
- Cinema: conforme a programação.
Shopping Boulevard
- Lojas e quiosques: 13h às 21h;
- Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h;
- Extrabom supermercado: 8h às 21h;
- Academia: 12h às 22h;
- Cinema: conforme a programação.
Shopping Vila Velha
- Lojas e quiosques: 14h às 21h;
- Praça de alimentação: 11h às 22h;
- Carrefour: 9h às 21h;
- Padaria Província do Pão: 7h às 22h;
- Academia Smart Fit: 8h às 14h;
- Cinema: conforme a programação.
SUPERMERCADOS
Perim
As lojas de Jaburuna, Centro de Vila Velha, Aribiri, Itapuã e Barra funcionam das 8h às 18h.
Carone
As lojas de Coqueiral de Itaparica, Praia de Itaparica, Praia da Costa e Itapuã funcionam das 8h às 18h.