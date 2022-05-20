O que funciona em Vila Velha no feriado desta segunda-feira (23)

Vista do Convento da Penha Crédito: Vitor Jubini

Nesta segunda-feira (23), o município de Vila Velha está em festa. Isso porque a cidade completa 487 anos desde a sua fundação. Por conta do feriado do Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense, alguns serviços terão mudança em seu quadro de horários.

Your browser does not support the audio element. O que funciona em Vila Velha no feriado da próxima segunda

Confira abaixo, o horário de funcionamento de supermercados, shoppings, bancos e serviços da prefeitura.

PREFEITURA

Durante o feriado, não haverá expediente na prefeitura da cidade. Também não haverá aula nas escolas municipais. Abaixo, segue a lista dos serviços essenciais que funcionarão durante o aniversário da cidade:

Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, o Hospital Maternidade de Cobilândia e a UPA de Riviera da Barra vão funcionar normalmente em regime de 24 horas;

Vacinação: Covid-19 (público acima de 5 anos) e Influenza (grupo prioritário), das 9h às 21h. A vacinação acontecerá na Prainha, ao lado do parquinho;

Defesa Civil: equipes estarão de plantão e os registros podem ser feitos através dos números 199 ou 193;

Guarda Municipal: atuação normal;

Serviço Especializado de Abordagem Social: até as 22h;

Conselho Tutelar: atendimento 24 horas;

Auxílio Funeral: 8h às 20h;

Coleta de lixo residencial acontecerá normalmente conforme o cronograma dos bairros;

Feiras livres: horário normal;

Parques, turismo e esporte:

Projeto Praia Legal: não vai funcionar;

Casa da Memória: 9h às 18h;

Museu Ateliê Homero Massena: 10h às 16h;

Farol Santa Luzia: 9h às 17h;

Parque Morro da Manteigueira: 8h às 17h;

Parque Urbano de Cocal: 7h às 21h.

GOVERNO DO ESTADO

governo estadual decretou ponto facultativo . A decisão foi publicada do Diário Oficial do Estado na segunda-feira (16). Órgãos e entidades que desempenham atividades essenciais funcionam em horário normal.

BANCOS

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febran), os bancos não abrem durante o feriado em Vila Velha. Já as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes.

SHOPPINGS

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques: 14h às 20h;

Praça de alimentação: 12h às 21h;

Cinema: conforme a programação.

Shopping Boulevard

Lojas e quiosques: 13h às 21h;

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h;

Extrabom supermercado: 8h às 21h;

Academia: 12h às 22h;

Cinema: conforme a programação.

Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 14h às 21h;

Praça de alimentação: 11h às 22h;

Carrefour: 9h às 21h;

Padaria Província do Pão: 7h às 22h;

Academia Smart Fit: 8h às 14h;

Cinema: conforme a programação.

SUPERMERCADOS

Perim

As lojas de Jaburuna, Centro de Vila Velha, Aribiri, Itapuã e Barra funcionam das 8h às 18h.

Carone