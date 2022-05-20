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Aniversário da cidade

O que funciona em Vila Velha no feriado desta segunda-feira (23)

Município completa 487 anos. Governo do Estado decretou ponto facultativo na data, que é o Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 07:45

Julia Barcelos

Julia Barcelos

Publicado em 

20 mai 2022 às 07:45
Vista do Convento da Penha
Vista do Convento da Penha Crédito: Vitor Jubini
Nesta segunda-feira (23), o município de Vila Velha está em festa. Isso porque a cidade completa 487 anos desde a sua fundação. Por conta do feriado do Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense, alguns serviços terão mudança em seu quadro de horários.
O que funciona em Vila Velha no feriado da próxima segunda
Confira abaixo, o horário de funcionamento de supermercados, shoppings, bancos e serviços da prefeitura.

PREFEITURA

Durante o feriado, não haverá expediente na prefeitura da cidade. Também não haverá aula nas escolas municipais. Abaixo, segue a lista dos serviços essenciais que funcionarão durante o aniversário da cidade:
  • Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, o Hospital Maternidade de Cobilândia e a UPA de Riviera da Barra vão funcionar normalmente em regime de 24 horas; 
  • Vacinação: Covid-19 (público acima de 5 anos) e Influenza (grupo prioritário), das 9h às 21h. A vacinação acontecerá na Prainha, ao lado do parquinho;
  • Defesa Civil: equipes estarão de plantão e os registros podem ser feitos através dos números 199 ou 193;
  • Guarda Municipal: atuação normal;
  • Serviço Especializado de Abordagem Social: até as 22h;
  • Conselho Tutelar: atendimento 24 horas;
  • Auxílio Funeral: 8h às 20h; 
  • Coleta de lixo residencial acontecerá normalmente conforme o cronograma dos bairros;
  • Feiras livres: horário normal;
Parques, turismo e esporte:
  • Projeto Praia Legal: não vai funcionar;
  • Casa da Memória: 9h às 18h;
  • Museu Ateliê Homero Massena: 10h às 16h;
  • Farol Santa Luzia: 9h às 17h;
  • Parque Morro da Manteigueira: 8h às 17h;
  • Parque Urbano de Cocal: 7h às 21h.

GOVERNO DO ESTADO

governo estadual decretou ponto facultativo. A decisão foi publicada do Diário Oficial do Estado na segunda-feira (16). Órgãos e entidades que desempenham atividades essenciais funcionam em horário normal.

BANCOS

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febran), os bancos não abrem durante o feriado em Vila Velha. Já as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes.

SHOPPINGS

Shopping Praia da Costa
  • Lojas e quiosques: 14h às 20h;
  • Praça de alimentação: 12h às 21h;  
  • Cinema: conforme a programação.
Shopping Boulevard
  • Lojas e quiosques: 13h às 21h; 
  • Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h;
  • Extrabom supermercado: 8h às 21h;
  • Academia: 12h às 22h;
  • Cinema: conforme a programação.
Shopping Vila Velha
  • Lojas e quiosques: 14h às 21h;
  • Praça de alimentação: 11h às 22h;
  • Carrefour: 9h às 21h;
  • Padaria Província do Pão: 7h às 22h;
  • Academia Smart Fit: 8h às 14h;
  • Cinema: conforme a programação.

SUPERMERCADOS

Perim
As lojas de Jaburuna, Centro de Vila Velha, Aribiri, Itapuã e Barra funcionam das 8h às 18h.
Carone
As lojas de Coqueiral de Itaparica, Praia de Itaparica, Praia da Costa e Itapuã funcionam das 8h às 18h. 

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