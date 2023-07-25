Irmãos Nathan e Natasha nasceram em uma data palindrômica, e hoje estão com um ano e meio Crédito: Acervo Pessoal

Your browser does not support the audio element. Família de casal de "gêmeos palíndromos" pede ajuda na Serra

Ao lado da esposa, Ana Cléria Sabadini, de 32 anos, também desempregada, Jardsson precisa sustentar os demais filhos; outro casal de gêmeos, dois adolescentes, de 13 anos; e um quinto filho, de 7 anos. No entanto, ele enfrenta um problema de saúde que o impede de continuar trabalhando. O último emprego foi como panfleteiro, função que ocupou por mais de uma década.

Jardsson Santana e a esposa, Ana Cleria, junto com os cinco filhos Crédito: Acervo Pessoal

"Na época em que os bebês nasceram, nós já enfrentávamos essa situação. Mas graças a Deus nós recebemos muita ajuda. O problema é que a ajuda agora está acabando, e eu continuo com muitas dores nas costas e nos joelhos. Passei 13 anos andando por muitos bairros, várias horas por dia. Acredito que isso tenha feito com que eu adoecesse", afirmou.

Segundo o pai de família, com as latinhas, dá para conseguir apenas R$ 80 a cada 20 quilos de material – quantidade que cata em cerca de duas a três semanas. Atualmente, eles precisam de alimentos, materiais de higiene pessoal e de limpeza, além de fraldas do tamanho G para os bebês.

Família está sobrevivendo com poucos mantimentos e ganhando dinheiro catando latinha Crédito: Acervo Pessoal

"Uma das piores dores dos pais é ver os filhos chorando por não ter o que precisam. Vou orar muito a Deus para as pessoas terem bom coração, se colocarem nos nossos lugares. Com um trabalho eu também tenho chances de progredir. Para dar a minha família uma vida mais digna" Jardsson Santana - Pai da família

Jardsson pede também para a doação de uma bicicleta e de uma bolsa térmica para começar a fazer entregas por delivery. "Pode ser até uma bike usada. Desse ganha-pão, posso investir na minha saúde, em cursos ou em uma moto. As entregas de moto rendem um dinheiro bom. Vou ganhando de pouquinho em pouquinho", destacou o pai dos 'gêmeos palíndromos '.

Papai Jardsson Santana e os gêmeos de um ano e meio no dia do nascimento Crédito: Arquivo pessoal

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