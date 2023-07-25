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Solidariedade

Família de casal de "gêmeos palíndromos" pede ajuda na Serra

Jardsson Santana, de 43 anos, e Ana Cléria Sabadini, 32, os pais de Nathan e Natasha, pedem por ajuda – já que ambos estão desempregados. Casal mora com os filhos em Hélio Ferraz, na Serra

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 17:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2023 às 17:09
Irmãos Nathan e Natasha nasceram em uma data palindrômica, e hoje estão com um ano e meio (à direita)
Irmãos Nathan e Natasha nasceram em uma data palindrômica, e hoje estão com um ano e meio Crédito: Acervo Pessoal
Família de casal de "gêmeos palíndromos" pede ajuda na Serra
Nascidos no dia 22/02/22, a última data palindrômica do século, os gêmeos Nathan e Natasha e toda a família passam por dificuldades financeiras. São ao todo sete pessoas na mesma casa, localizada em Hélio Ferraz, na Serra, e cuja renda se resume às latinhas catadas pelo pai, Jardsson Santana, de 43 anos, que está desempregado. 
Ao lado da esposa, Ana Cléria Sabadini, de 32 anos, também desempregada, Jardsson precisa sustentar os demais filhos; outro casal de gêmeos, dois adolescentes, de 13 anos; e um quinto filho, de 7 anos. No entanto, ele enfrenta um problema de saúde que o impede de continuar trabalhando. O último emprego foi como panfleteiro, função que ocupou por mais de uma década. 
Jardsson Santana e a esposa, Ana Cleria, junto com os filhos
Jardsson Santana e a esposa, Ana Cleria, junto com os cinco filhos Crédito: Acervo Pessoal
"Na época em que os bebês nasceram, nós já enfrentávamos essa situação. Mas graças a Deus nós recebemos muita ajuda. O problema é que a ajuda agora está acabando, e eu continuo com muitas dores nas costas e nos joelhos. Passei 13 anos andando por muitos bairros, várias horas por dia. Acredito que isso tenha feito com que eu adoecesse", afirmou.
Segundo o pai de família, com as latinhas, dá para conseguir apenas R$ 80 a cada 20 quilos de material – quantidade que cata em cerca de duas a três semanas. Atualmente, eles precisam de alimentos, materiais de higiene pessoal e de limpeza, além de fraldas do tamanho G para os bebês.
Família está sobrevivendo com poucos mantimentos e ganhando dinheiro catando latinha
Família está sobrevivendo com poucos mantimentos e ganhando dinheiro catando latinha Crédito: Acervo Pessoal
"Uma das piores dores dos pais é ver os filhos chorando por não ter o que precisam. Vou orar muito a Deus para as pessoas terem bom coração, se colocarem nos nossos lugares. Com um trabalho eu também tenho chances de progredir. Para dar a minha família uma vida mais digna"
Jardsson Santana - Pai da família
Jardsson pede também para a doação de uma bicicleta e de uma bolsa térmica para começar a fazer entregas por delivery. "Pode ser até uma bike usada. Desse ganha-pão, posso investir na minha saúde, em cursos ou em uma moto. As entregas de moto rendem um dinheiro bom. Vou ganhando de pouquinho em pouquinho", destacou o pai dos 'gêmeos palíndromos'. 
Serra
Papai Jardsson Santana e os gêmeos de um ano e meio no dia do nascimento Crédito: Arquivo pessoal

Saiba como ajudar:

  • Entrar em contato ou enviar qualquer valor para o Pix (27) 99659-6756.

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