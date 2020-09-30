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"LimpaZap"

Novo app ajuda na limpeza do Whatsapp e libera mais espaço no celular

A dica é do comentarista da Rádio CBN Vitória (92,5 FM) Gilberto Sudré

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 17:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 17:28
Firmas estão sendo investigadas pela denúncia de participação em ações de disparo em massa na plataforma Whatsapp nas eleições de 2018
Novo aplicativo agora promete facilitar a organização das mídias no WhatsApp: o "LimpaZap Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
O aplicativo de mensagens instantâneos mais usado por brasileiros muitas vezes ocupa grande parte da memória do telefone celular. Entre memes, fotos antigas e documentos importantes de trabalho, o WhatsApp vai consumindo e ocupando cada vez mais espaço, sendo necessário fazer aquela "limpa" com frequência, excluindo arquivos que já não são mais usados. Mas um novo aplicativo agora promete facilitar a organização das mídias no WhatsApp: o "LimpaZap".
A dica é do comentarista da Rádio CBN Vitória (92,5 FM) Gilberto Sudré. Em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, durante o quadro CBN e Tecnologia,  o especialista explicou o funcionamento do aplicativo.
"Ele pedirá acesso à sua área de dados, você aceita, e ele mostra que como as mídias do WhatsApp ocupam seu celular, de forma separada, em áudio, fotos, vídeos", disse Sudré.
Segundo ele, o aplicativo sempre foi pago, mas agora há uma versão gratuita para aparelhos que operam no sistema Android.
Para baixar o "LimpaZap", basta acessar a loja de aplicativos do seu telefone e conceder liberdade de acesso aos arquivos.
Assim, você pode garantir um melhor funcionamento do aparelho, já que parte da memória estará livre, evitando "lotação".

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