Novo app ajuda na limpeza do Whatsapp e libera mais espaço no celular

Novo aplicativo agora promete facilitar a organização das mídias no WhatsApp: o "LimpaZap Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O aplicativo de mensagens instantâneos mais usado por brasileiros muitas vezes ocupa grande parte da memória do telefone celular. Entre memes, fotos antigas e documentos importantes de trabalho, o WhatsApp vai consumindo e ocupando cada vez mais espaço, sendo necessário fazer aquela "limpa" com frequência, excluindo arquivos que já não são mais usados. Mas um novo aplicativo agora promete facilitar a organização das mídias no WhatsApp: o "LimpaZap".

A dica é do comentarista da Rádio CBN Vitória (92,5 FM) Gilberto Sudré. Em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, durante o quadro CBN e Tecnologia, o especialista explicou o funcionamento do aplicativo.

"Ele pedirá acesso à sua área de dados, você aceita, e ele mostra que como as mídias do WhatsApp ocupam seu celular, de forma separada, em áudio, fotos, vídeos", disse Sudré.

Segundo ele, o aplicativo sempre foi pago, mas agora há uma versão gratuita para aparelhos que operam no sistema Android.

Para baixar o "LimpaZap", basta acessar a loja de aplicativos do seu telefone e conceder liberdade de acesso aos arquivos.