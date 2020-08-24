Exames de alta tecnologia e equipe especializada

Fachada 01 CDA Crédito: FOTO DIVULGAÇÃO

Bárbara Loss

Em busca de exames mais avançados, os moradores de Aracruz pegavam a estrada, enfrentavam cerca de 100 quilômetros até a Grande Vitória e perdiam praticamente o dia inteiro com a viagem. Pensando nesses pacientes, os médicos radiologistas Amphilóphio de Oliveira Júnior, Marcelo Magnago e Paulo Roberto Salles assumiram a direção do Centro Diagnóstico Aracruz Ltda (CDA). Faremos um grande investimento em equipamentos modernos, com alta tecnologia, e temos médicos especializados. O paciente encontra perto de casa o mesmo serviço oferecido pelas melhores clínicas do Estado, disse o médico e sócio Dr. Amphilóphio de Oliveira Júnior.

Fachada 02 CDA Crédito: FOTO DIVULGAÇÃO

No CDA o paciente conta com diversos tipos de exames: Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Ultrassonografia de última geração (4 D), Dopller, Densitometria Óssea, Mamografia e Raio-x. Já são vários anos no mercado. O Dr. Amphilóphio de Oliveira Júnior e outros sócios atuam na Grande Vitória e no norte do Espírito Santo. Trouxemos para Aracruz os radiologistas mais renomados do Estado.

A clínica foi fundada há 27 anos e, desde março, está sob nova administração. A estrutura está passando por uma grande reforma, mas sem prejudicar o atendimento, que continua sendo realizado normalmente e com todas as orientações de segurança estabelecidas pelas autoridades de saúde durante a pandemia do novo coronavírus. Pensamos sempre no bem-estar do paciente e na qualidade do serviço oferecido, afirmou o Dr. Amphilóphio. A previsão é de que as obras terminem em 90 dias.

Dr. Amphilóphio Crédito: FOTO DIVULGAÇÃO

Além de mais conforto, a ideia é aumentar o número de atendimentos. No ano passado, foram realizados cerca de 40 mil exames na clínica. E a perspectiva é de um crescimento de 20% para os próximos meses.