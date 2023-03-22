Nove cidades do ES desperdiçam mais da metade da água tratada

Comunidade no ES ainda consome água diretamente do rio Crédito: Diego Gomes

O Dia Mundial da Água, comemorado nesta quarta-feira (22), é uma data que faz um alerta contra o desperdício de água. Na contramão desse apelo pela economia, nove cidades do Espírito Santo desperdiçam mais de metade do volume de água produzido e tratado.

Duas delas ficam na Grande Vitória: Viana e Fundão. Também entram na lista as cidades de Guaçuí, Sooretama, Mimoso do Sul, Itarana, Ibiraçu, Itapemirim e Linhares.

Das nove cidades, Guaçuí é a que lidera o desperdício, com quase 60% da água perdida, seguido por Sooretama (58%) e Mimoso do Sul (57%). Confira a lista completa abaixo.

A média de desperdício de água potável do Espírito Santo é 38,8%, um pouco menor do que o registrado no Brasil com 40,3%.

Os dados que mensuram o percentual do volume de água distribuído que é perdido até o volume de fato consumido pelos usuários são disponibilizados pelo Painel de Saneamento do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) de 2021, disponibilizado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

O desperdício da água distribuída pode acontecer por questões técnicas, como vazamentos em variados pontos da distribuição ou em adutoras ou ainda por situações como fraudes, gatos, ligações clandestinas ou erro na leitura de hidrômetros.

Ou seja, a concessionária paga para coletar, tratar e distribuir a água, mas não recebe por ela.

Para se chegar a esse percentual, divide-se a diferença entre o volume de água (produzido + tratado importado e de serviço) e o volume de água consumido, pelo volume de água (produzido + tratado importado - de serviço), multiplicado por cem.

Segundo o professor do departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Espírito Santo Servio Tulio Alves Cassini, os problemas ao longo da rede correspondem a 60% das perdas.

Os outros 40% ficam por conta de ligações irregulares e furtos.

Outro indicador que aponta desperdício de água é chamado de índice de perdas por ligações ativas de água. Nesse indicador, a estimativa é que no Espírito Santo o desperdício é de 398,8 litros de água por ligação por dia.

Nesse indicador o Estado tem perda superior a registrada no Brasil, que fica em 333 litros por ligação por dia.

165,23 litros por dia É o consumo médio de água por pessoa no ES

O mapa de indicadores da água aponta ainda que o desperdício por ligação chega a ser maior do que o consumo per capita.

No Espírito Santo, o consumo por pessoa é de 165,23 litros por habitante ao dia.

Para o professor, a solução para redução do desperdício passa pela reconstrução da rede, campanhas educativas e inibir construções irregulares que usam tubulações fora do padrão, o que pode agravar vazamentos.

O que dizem as concessionárias de saneamento

A reportagem também procurou os Serviços Autônomos de Água e Esgoto (Saaes) das prefeituras.

Segundo o Saae de Ibiraçu, no ano de 2021 foi atípico na contabilização desses dados, visto que em virtude da pandemia do covid-19 não foi possível efetuar as suspensões de distribuição de água por inadimplência, sendo que a entrega disponibilizada e não recebida pela autarquia é considerada como perda de água.

"Registra-se que em todos os outros anos anteriores, as perdas nunca alcançaram o patamar superior de 50% conforme o relatório SNIS, o que fatalmente também ocorrerá no ano de 2022. Conclui-se, portanto, que o desperdício do ano de 2021 se deu pelo falo de não poder suspender a distribuição de água para os munícipes inadimplentes", informou a prefeitura.

Já a prefeitura de Sooretama respondeu que tomou ciência dos dados com a publicação dessa reportagem. "Tendo em vista a gravidade do desperdício de água a ação emergencial e divulgar uma campanha em nossos canais oficiais de comunicação para conscientizar a população", acrescentou.

No caso da Cesan, responsável pelo serviço em Fundão e Viana, a engenheira civil da companhia Diênifer Calegari Guimarães informou que vem fazendo melhorias para amenizar o desperdício nas cidades de Viana e Fundão, apontadas na lista de cidades que desperdiçam mais de 50% da água tratada. Ela acrescenta que no próximo mês vai iniciar um novo trabalho para contribuir e reduzir o desperdício.

Em Viana, já está sendo feito um trabalho de melhoria na infraestrutura para inibir fraudes e falhas de hidrômetros e em Fundão está sendo elaborado projeto de melhoria das ETAs (Estações de Tratamento) e substituição das redes para reduzir o desperdício. “Em dezembro de 2022 a porcentagem de desperdício caiu para 48% em comparação com 2021, já sendo resultado dos investimentos”, ressalta.